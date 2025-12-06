علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر حفاظت از منابع آب و خاک را یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: این جریان‌سازی اجتماعی باید به گونه‌ای پیش برود که پاسداشت خاک به عنوان بستر کاشت و منبع امنیت غذایی در کشور، به یک فرهنگ نهادینه در میان مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به اهداف اهمیت خاک در حوزه حفاظت محیط زیست افزود: ترویج و تبلیغ حفاظت از خاک نه تنها یک وظیفه محیط زیستی، بلکه یک مسئولیت ملی برای حفظ آینده غذایی کشور است.

محمدی پسماندهای شهری را مهم‌ترین عامل آلودگی خاک در محدوده شهرها معرفی کرد و گفت: انتقال این آلودگی از طریق گیاهان به دام‌ها و سپس به جوامع انسانی، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب می‌شود. همچنین زباله‌ها و کیسه‌های پلاستیکی با سرایت به زمین‌های مجاور، موجب انتشار آلودگی در سطح شهرستان و حتی در محدوده‌های شهری می‌شوند.