۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۵

زمانی: ۳ هزار تن گندم خارجی به استان زنجان تخصیص یافت

زنجان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از تخصیص و تأمین سه هزار تن گندم خارجی جدید برای این استان از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله زمانی با اشاره به ورود محموله‌های جدید گندم وارداتی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف ارتقای کیفیت زنجیره تولید آرد و نان، سه هزار تن گندم خارجی دیگر به سهمیه گندم استان افزوده شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: این میزان گندم وارداتی به منظور بهبود کیفیت آرد تولیدی در کارخانه‌های استان و در نهایت ارائه نان با کیفیت مطلوب‌تر به شهروندان تخصیص یافته است.

زمانی با تشریح ویژگی‌های گندم وارداتی گفت: گندم خارجی با استانداردهای کیفی مناسب، مکمل مؤثری برای گندم داخلی به شمار می‌رود و می‌تواند به تولید آرد با گلوتن مطلوب، رنگ استاندارد و کیفیت بالاتر منجر شود؛ موضوعی که نقشی مستقیم در افزایش کیفیت نان مصرفی مردم دارد.

وی یادآور شد: در شش‌ماهه نخست امسال نیز چهار هزار تن گندم خارجی به استان تخصیص داده شده بود.

زمانی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر تنوع‌بخشی به ترکیب مواد اولیه کارخانه‌های آرد، به تأمین رضایت مصرف‌کنندگان، ارتقای سلامت جامعه و استمرار امنیت غذایی کمک می‌کند و زمینه آرامش بیشتر شهروندان در حوزه تأمین نان را فراهم می‌سازد.

