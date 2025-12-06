زمانی: ۳ هزار تن گندم خارجی به استان زنجان تخصیص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی با اشاره به ورود محمولههای جدید گندم وارداتی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و با هدف ارتقای کیفیت زنجیره تولید آرد و نان، سه هزار تن گندم خارجی دیگر به سهمیه گندم استان افزوده شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: این میزان گندم وارداتی به منظور بهبود کیفیت آرد تولیدی در کارخانههای استان و در نهایت ارائه نان با کیفیت مطلوبتر به شهروندان تخصیص یافته است.
زمانی با تشریح ویژگیهای گندم وارداتی گفت: گندم خارجی با استانداردهای کیفی مناسب، مکمل مؤثری برای گندم داخلی به شمار میرود و میتواند به تولید آرد با گلوتن مطلوب، رنگ استاندارد و کیفیت بالاتر منجر شود؛ موضوعی که نقشی مستقیم در افزایش کیفیت نان مصرفی مردم دارد.
وی یادآور شد: در ششماهه نخست امسال نیز چهار هزار تن گندم خارجی به استان تخصیص داده شده بود.
زمانی تأکید کرد: این اقدامات علاوه بر تنوعبخشی به ترکیب مواد اولیه کارخانههای آرد، به تأمین رضایت مصرفکنندگان، ارتقای سلامت جامعه و استمرار امنیت غذایی کمک میکند و زمینه آرامش بیشتر شهروندان در حوزه تأمین نان را فراهم میسازد.
