بحرانی: بوشهر آماده مقابله با ملخ صحرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ملخ صحرایی از مهمترین آفات محصولات کشاورزی، مرتعی و جنگلی در جهان به شمار میرود و کانونهای اصلی آن در حدود ۶۰ کشور دنیا پراکنده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر این آفت از سوی سازمان فائو به عنوان یکی از ۱۰ آفت جدی بخش کشاورزی معرفی شده و طبق قانون حفظ نباتات مصوب سال ۱۳۴۶ در زمره آفات عمومی قرار دارد که وظیفه مبارزه با آن بر عهده دولت است.
وی افزود: آخرین حمله ملخهای صحرایی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به استانهای جنوبی کشور از جمله بوشهر، خوزستان، جنوب فارس، هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و بخشهایی از خراسان جنوبی و کرمان رخ داد اما با ردیابی و مبارزه به موقع، خسارت جدی به محصولات کشاورزی وارد نشد.
بحرانی اظهار کرد: در دهه ۴۰ حمله ملخها حتی تا استان مازندران گسترش یافت و خسارت سنگینی به محصولات کشاورزی وارد کرد.
وی اضافه کرد: این آفت با دستجات پروازی بزرگ و میلیاردی قادر است در یک پرواز تا ۳۰۰ کیلومتر مسیر را بدون توقف طی کند و از سواحل شرقی عربستان به سواحل جنوبی کشور برسد.
وی شرایط مهاجرت ملخ صحرایی را بارندگیهای سنگین، پوشش گیاهی مناسب و خاک مرطوب دانست و گفت: این مهاجرت معمولاً در ماههای بهمن تا اسفند و اوایل فروردین به مناطق جنوبی کشور اتفاق میافتد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تاکید کرد: هر دسته ملخ صحرایی میتواند بیش از یک میلیارد ملخ را در خود جای دهد و هر ملخ روزانه هموزن خود یعنی حدود ۲ گرم تغذیه میکند، بنابراین یک دسته ملخ قادر است روزانه تا ۲۰ هزار تن محصول گیاهی را نابود کند که نشاندهنده اهمیت جدی مبارزه و کنترل این آفت است.
نظر شما