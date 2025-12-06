  1. دين، حوزه، انديشه
بررسی زبان بدن از منظر علم شناختی در سینمای دینی توسط احمدرضا معتمدی

نشست علمی «بررسی تحلیلی بدن از منظر علم شناخت در سینمای تاریخی و دینی» روز یکشنبه ۱۶ آذرماه برگزار می‌شود.

نشست علمی «بررسی تحلیلی بدن از منظر علم شناخت در سینمای تاریخی و دینی» به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

علی‌یوسف وطن‌خواه، احمدرضا معتمدی، محمدحسن شاهنگی و حمید محسنی از سخنرانان این مراسم هستند.

نشست علمی با موضوع «بررسی تحلیلی بدن از منظر علم شناخت در سینمای تاریخی و دینی» روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۳ در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه (دوم) و همچنین به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علاقه مندان می‌توانند جهت حضور آنلاین در این نشست به لینک https://skyroom.online/ch/iict/farhang مراجعه کنند.

