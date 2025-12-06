علت ماندن آب در جاپودری ماشین لباسشویی دوو چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا تابه‌حال پیش آمده که پس از اتمام شستشو، با صحنه‌ای ناخوشایند در جاپودری ماشین لباسشویی دوو خود مواجه شوید؟ دیدن آب جمع شده، کف‌های حل نشده و مایع نرم‌کننده باقی‌مانده در محفظه پودر، نه تنها حس تمیزی لباس‌ها را از بین می‌برد، بلکه زنگ خطری برای سلامت دستگاه شماست. به طور خلاصه، علت ماندن آب در جاپودری لباسشویی دوو معمولاً به گرفتگی مجاری خروجی جاپودری (سیفون)، فشار پایین آب ورودی، خرابی شیر برقی یا انسداد فیلترها باز می‌گردد. اگر این آب تخلیه نشود، به مرور باعث ایجاد رسوب، کپک و بوی بد در لباسشویی می‌شود. اما نگران نباشید؛ در این مقاله قرار است به صورت کاملاً تخصصی، ۶ دلیل اصلی این مشکل را بررسی کنیم و راهکارهای تخصصی رفع آن را به شما آموزش دهیم.

جدول علت جمع شدن آب در لباسشویی دوو

پیش از آنکه به تشریح دقیق مشکلات بپردازیم، می‌توانید در جدول زیر به صورت خلاصه با علل، قطعات درگیر و راهکارهای سریع آشنا شوید:

ردیف علت ایراد قطعه درگیر نحوه رفع مشکل ۱ انسداد مسیر خروج آب لوله خرطومی / سیفون جاپودری شستشوی جاپودری و رفع گرفتگی لوله اتصال به دیگ ۲ تخلیه نشدن کامل آب پمپ تخلیه بررسی پروانه پمپ و تعویض در صورت خرابی سیم‌پیچ ۳ عدم کنترل جریان آب شیر برقی (شیر ورودی / تخلیه) تست بوبین‌ها و تعویض شیر برقی ۴ جلوگیری از ورود آب پرفشار فیلتر ورودی آب تمیز کردن توری فیلتر شلنگ ورودی ۵ توقف چرخه به دلیل دما ترموستات / سنسور دما بررسی اهم سنسور و تعویض ترموستات ۶ عدم ارسال فرمان تخلیه برد الکترونیکی بررسی مدارات توسط متخصص و تعمیر برد

حال که نمایی کلی از مشکلات دارید، بیایید هر یک از این موارد را با جزئیات دقیق بررسی کنیم تا بتوانید مانند یک تعمیرکار حرفه‌ای مشکل را ریشه‌یابی کنید.

۱. انسداد در لوله تخلیه و مجاری جاپودری

یکی از اصلی‌ترین و شایع‌ترین دلایل ماندن آب در جاپودری، انسداد مسیرهایی است که وظیفه انتقال آب و پودر از محفظه به داخل دیگ را دارند. در انتهای جاپودری لباسشویی دوو، یک قطعه پلاستیکی (معمولاً آبی رنگ) وجود دارد که عمل سیفون را انجام می‌دهد. همچنین لوله‌ای خرطومی شکل، زیر جاپودری را به مخزن اصلی متصل می‌کند.

به مرور زمان، پودرهای شوینده نامرغوب یا استفاده بیش از حد از نرم‌کننده‌های غلیظ، حالتی ژله‌ای و سخت پیدا کرده و این مجاری را مسدود می‌کنند. وقتی مسیر کیپ شود، آب وارد شده راهی برای خروج سریع ندارد و پس از اتمام کار، در محفظه باقی می‌ماند.

راه‌حل: جاپودری را کاملاً از جای خود خارج کنید (با فشردن ضامن وسط). آن را با آب گرم و مسواک بشویید. سپس با یک فرچه بلند یا آب داغ، لوله لاستیکی زیر محفظه که به دیگ می‌رود را تمیز کنید تا راه عبور باز شود.

۲. خرابی پمپ تخلیه لباسشویی دوو

شاید بپرسید پمپ تخلیه چه ربطی به جاپودری دارد؟ سیستم هیدرولیک ماشین لباسشویی یک سیکل بسته است. اگر پمپ تخلیه دچار خرابی یا نقص عملکرد شود، آب کثیف از دیگ به درستی خارج نمی‌شود.

این مشکل معمولاً به دلیل خرابی موتور پمپ، شکستن پروانه یا وجود انسداد (مانند سکه یا دکمه) در فیلتر پایین دستگاه اتفاق می‌افتد. در برخی موارد، عدم تخلیه صحیح باعث می‌شود چرخه شستشو نیمه‌کاره بماند و آبی که برای مرحله آخر آبکشی وارد جاپودری شده، همان‌جا حبس شود.

نکته: به نقل از آچار تهران در مقاله علت تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی برای حل مشکل پمپ تخلیه: به صدای پمپ گوش دهید. اگر صدایی از زیر دستگاه شنیده نمی‌شود، احتمال خرابی موتور پمپ وجود دارد. برای اطمینان، پنل پشتی لباسشویی را باز کنید (پس از جدا کردن دوشاخه برق). پمپ در قسمت پایین دستگاه نصب شده و دو سیم برق دارد. با مولتی متر مقدار اهم را اندازه بگیرید؛ اگر مقدار صفر یا بی نهایت بود، پمپ خراب است.

۳. مشکل در شیر برقی لباسشویی دوو

شیر برقی مسئول قطع و وصل جریان آب ورودی به دستگاه است. در لباسشویی‌های دوو، معمولاً دو یا سه شیر برقی وجود دارد که یکی از آن‌ها مخصوص هدایت آب به بخش نرم‌کننده یا پودر اصلی است.

دو حالت خرابی شیربرقی وجود دارد:

۱. شیر برقی خراب است و باز نمی‌شود: فشار آب کافی برای شستن تمام پودر و تخلیه آن از طریق سیفون ایجاد نمی‌شود.

۲. شیر برقی نشتی دارد: یعنی حتی وقتی ماشین خاموش است، آب قطره‌قطره وارد جاپودری می‌شود و چون ماشین خاموش است، آب در جاپودری جمع شده و تخلیه نمی‌شود.

راه‌حل: اگر بعد از خاموش کردن ماشین، متوجه جمع شدن آب تمیز در جاپودری شدید، قطعاً شیر برقی نشتی دارد و باید کل قطعه شیر برقی تعویض شود.

۴. مسدود شدن فیلتر آب (فیلتر ورودی آب)

بسیاری از کاربران از وجود فیلترهای کوچک در محل اتصال شلنگ ورودی به پشت ماشین لباسشویی بی‌خبرند. وجود فیلتر در مسیر لوله ورودی برای جلوگیری از ورود شن و ماسه ضروری است، اما گرفتگی آن دردسرساز می‌شود.

اگر این فیلتر با شن و املاح آب مسدود شود، فشار آب ورودی به شدت افت می‌کند. سیستم سیفون جاپودری لباسشویی دوو برای عملکرد صحیح (تخلیه آب و نرم‌کننده) نیاز به فشار آب بالا (Jet effect) دارد. اگر فشار کم باشد، آب وارد جاپودری می‌شود اما زورِ کافی برای عبور از سیفون و تخلیه را ندارد و در همان‌جا می‌ماند.

راه‌حل: شلنگ ورودی را از پشت دستگاه باز کنید، توری کوچک داخل شیر برقی را با انبردست بیرون کشیده و تمیز کنید.

۵. خرابی ترموستات لباسشویی

شاید عجیب به نظر برسد، اما سیستم گرمایش آب نقش مهمی در تایمینگ دستگاه دارد. در صورتی که ترموستات به درستی کار نکند و دمای آب را تشخیص ندهد، برد فرمان دچار خطا می‌شود. ماشین لباسشویی باید آب را به دمای تنظیم شده برساند تا به مرحله بعد (مثلاً آبکشی و تخلیه جاپودری) برود. اگر ترموستات یا سنسور دما خراب باشد، دستگاه ممکن است در میانه کار متوقف شود یا برنامه‌های شستشو را قاطی کند. این توقف ناگهانی می‌تواند دقیقاً زمانی باشد که آب در جاپودری جریان دارد و منجر به باقی ماندن آب در آن شود.

راه‌حل: بررسی مقاومت سنسور ترمیستور و تعویض آن در صورت مغایرت با استانداردهای دوو.

۶. مشکلات در برد الکترونیکی لباسشویی دوو

پیچیده‌ترین و گران‌ترین علت، مربوط به مغز متفکر دستگاه است. برد الکترونیکی دستگاه که تمامی عملکردهای ماشین لباسشویی را کنترل می‌کند، اگر دچار نقص شود، فاجعه به بار می‌آید.

برد باید ولتاژ ۲۲۰ ولت را در زمان دقیق به شیر برقی بفرستد و در زمان دقیق قطع کند. اگر ترایاک‌ها یا رله‌های روی برد بسوزند، ممکن است شیر برقی یکسره باز بماند یا اصلاً باز نشود. همچنین ممکن است برد نتواند دستور تخلیه آب را به درستی ارسال کند و در نتیجه آب در جاپودری باقی می‌ماند. این مشکل معمولاً با نوسانات برق ایجاد می‌شود. راه‌حل: تعمیر برد کار بسیار تخصصی است. اگر ساکن پایتخت هستید و با چنین مشکل پیچیده‌ای روبرو شدید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً از خدمات مراکز معتبر تعمیر ماشین لباسشویی در تهران استفاده کنید تا از آسیب بیشتر به دستگاه جلوگیری شود.

