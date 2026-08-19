به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد فرخی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد در کریدور چابهار-مشهد و نقش محورهای شریانی خراسان جنوبی در جابه‌جایی بار و ترانزیت، پروژه‌های مختلفی در حوزه ایمن‌سازی، بهسازی و روکش آسفالت این محورها در حال اجراست.

وی افزود: در مجموع ۱۲ پروژه در محورهای اصلی و شریانی استان تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها به بهسازی و ارتقای ایمنی مسیرهای واقع در کریدور چابهار-مشهد اختصاص دارد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت در محورهای نهبندان-زاهدان و کمربندی قاین-بیرجند در حال اجراست و دو پروژه لکه‌گیری و روکش آسفالت نیز در محور بیرجند-سربیشه اجرا شده است.

فرخی ادامه داد: عملیات مرمت و روکش آسفالت در محورهای قاین-خواف، سه‌راهی شهید زارع-بشرویه، فردوس-دیهوک و بیرجند-خور-سه‌راهی راهداران نیز در حال اجراست.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را افزایش عمر مفید روسازی، ارتقای کیفیت سطح راه‌ها و بهبود ایمنی تردد کاربران جاده‌ای عنوان کرد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین از اجرای پروژه‌های رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز خبر داد و گفت: تکمیل اصلاح نقاط حادثه‌خیز تقاطع مجتمع خاطره و تقاطع بجد و همچنین اصلاح نقطه حادثه‌خیز در محور دیهوک-راور از دیگر پروژه‌های فعال حوزه ایمن‌سازی راه‌های استان است.

فرخی با اشاره به اجرای پروژه‌های راهداری در شهرستان‌های مختلف استان خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های بیرجند، قاین، دیهوک، فردوس، بشرویه، سربیشه و نهبندان نیز پروژه‌های راهداری در حال اجراست و روند عملیات با توجه به اولویت‌های فنی، میزان تردد و شرایط محورهای مختلف ادامه دارد.

وی تأکید کرد: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر ارتباطی شرق کشور و ترددهای بین‌استانی و ترانزیتی، نگهداری و ارتقای سطح سرویس راه‌ها از اولویت‌های اداره‌کل راهداری است و اجرای این پروژه‌ها با هدف افزایش ایمنی و بهبود شرایط تردد مسافران و ناوگان حمل‌ونقل انجام می‌شود.