عباس ذاکری رئوف در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: نخستین نگارگذر فرهنگی شهر قم با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و با هدف ارائه آثار هنری در بستری شهری ایجاد میشود؛ فضایی که امکان انتشار آثار هنرمندان و انجمنهای هنری را فراهم میکند و تاکنون چنین ظرفیتی در سازههای شهری وجود نداشت.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی قم بهعنوان میزبان پروژه، دیوار بیرونی مجموعه را برای اجرای طرح در اختیار گذاشته است، افزود: این همکاری دقیقاً در راستای مأموریت مشترک ما در فرهنگ شهروندی و حوزه سلامت است؛ چرا که هنر یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقال پیامهای اجتماعی و فرهنگی به مردم است.
ذاکری رئوف درباره ویژگیهای فنی پروژه نیز گفت: نگارگذر قابلیت هوشمندسازی دارد و در آینده نزدیک میتوانیم انواع محتواهای گرافیکی، ویدئویی، موشنگرافیک و فیلم را در آن ارائه کنیم. این طرح فقط نصب یک اثر نیست؛ بلکه ظرفیتی برای تولید و نمایش محتواهای گسترده فرهنگی و آموزشی ایجاد میکند.
وی افزود: طراحی سازه مقاوم، بهروز و قابل بازسازی سریع است و نمونه اولیه آن هماکنون در مرحله ساخت قرار دارد.
سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری قم با اشاره به امضای تفاهمنامه این پروژه با دانشگاه علوم پزشکی گفت: این تفاهمنامه نخستین اقدام ما در چارچوب سری پروژههای مشترک فرهنگی بیننهادی است. شهرداری قم با رویکرد "اول مردم" تلاش میکند مجموعهای از برنامههای منطقهبندیشده را با دستگاههای مختلف استان بهصورت مشترک اجرا کند.
وی ادامه داد: چندین نهاد دیگر نیز برای همکاری در طرحهای مشابه اعلام آمادگی کردهاند و دبیرخانه فرهنگ شهروندی در حال آمادهسازی پروژههای دیگری برای ارتقای آگاهی عمومی است. در هفتههای آینده تفاهمنامههای جدیدی با دستگاههای دولتی و نهادهای شهری منعقد خواهد شد.
ذاکری رئوف همچنین مشارکت هنرمندان و انجمنهای هنری را یکی از محورهای مهم پروژه عنوان کرد و افزود: هدف ما ایجاد یک جریان پویا و دائمی است؛ نگارگذر فرهنگی قرار است محلی باشد برای انتشار آثار هنرمندان، انتقال پیامهای فرهنگی و اجتماعی، و افزایش تعامل مردم با هنر و سلامت در زندگی روزمره.
وی تأکید کرد: امیدواریم این پروژه به الگویی در شهر تبدیل شود و تجربهای تازه از همافزایی فرهنگ، هنر و سلامت برای مردم قم رقم بزند.
نظر شما