۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

تصویب ۵۰ میلیارد یورو برای قراردادهای نظامی از سوی پارلمان آلمان

تصویب ۵۰ میلیارد یورو برای قراردادهای نظامی از سوی پارلمان آلمان

پارلمان آلمان خریدهای نظامی به ارزش ۵۰ میلیارد یورو طی چند سال آینده را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیته بودجه پارلمان آلمان امروز چهارشنبه بیش از ۵۰ میلیارد یورو (۵۸.۶۰ میلیارد دلار) قراردادهای دفاعی این کشور را طی چند سال آینده تصویب کرد.

بهانه کمیته بودجه پارلمان آلمان از این اقدام، جنگ اوکراین و لزوم افزایش هزینه‌های نظامی برلین ادعا شده است.

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان در گفتگو با رسانه‌ها در برلین گفت که این تصمیم، دولت و پارلمان را در مسیر تحقق تعهدات دفاعی بلندپروازانه قرار می‌دهد.

این بسته که بزرگ‌ترین بسته برای نیروهای مسلح آلمان تاکنون است، شامل لباس نظامی، تانک، پهپاد و ماهواره می‌شود.

