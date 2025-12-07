  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

زیارت بی پیرایه و عاشقانه دانشجویان عمره گزار در بقیع

زیارت بی پیرایه و عاشقانه دانشجویان عمره گزار در بقیع

دانشجویان عمره گزار در دو نوبت صبح و عصر به زیارت بقیع مشرف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به سرزمین وحی، بقیع قبرستان مدینه منوره است که در زمان پیامبر بسیاری از صحابه و پس‌از رحلت ایشان ۴ تن از امامان معصوم، همسران پیامبر، ابراهیم فرزند پیامبر و نیز تعدادی از اصحاب تابعین و سادات در آن به خاک سپرده شده‌اند.

از آن جهت که در این قبرستان قبور و بارگاه ائمه اطهار قرار دارد به‌عنوان حرم بقیع شناخته می‌شود، بقیع به زمین گسترده‌ای گفته می‌شود که گیاهان در آن روییده باشند این بوستان پس‌از اسلام برای دفن اموات شهر مدینه استفاده‌شده است.

بقیع به‌خاطر قدوم مبارک رسول خدا (ص) و دفن ۴ تن از امامان معصوم و سایر مؤمنان، شهیدان و نیکان دارای قداست و منزلت خاصی است.

پیامبر اکرم (ص) مأمور شد برای مردگان بقیع طلب آمرزش کند آن حضرت هر شب جمعه به بقیع می‌رفت و برای آمرزش مدفونان در بقیع دعا می‌کرد در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده‌است که در روز قیامت ۷۰ هزار تن با صفات نیکو از بقیع محشور می‌شوند و به کسانی که در بقیع دفن شوند بشارت داد شفاعت خواهند شد.

زیارت بقیع برای آقایان هر روز در دو نوبت صبح و عصر امکان‌پذیر است، صبح از ساعت ۶ تا ۸ و عصر از ساعت ۳:۳۰ تا غروب، بنابراین دانشجویان (دانشجویان آقا) در نوبت صبح و عصر می‌توانند به زیارت بقیع مشرف شوند.

به گزارش مهر، از ۲۵ آبان تا ۱۳ آذرماه، ۴۱ کاروان دانشگاهی با بیش از ۵ هزار دانشجو و استاد به سرزمین وحی اعزام شدند.

