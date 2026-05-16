۶ ساختمان بیمارستان جدید تا پایان سال آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی از آمادگی برای افتتاح و تحویل چندین بیمارستان در سال جاری خبر داد و گفت: شرط اصلی تحویل این پروژهها، تخصیص بهموقع اعتبارات است.
وی با بیان اینکه مجموعهای از پروژههای درمانی در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید، افزود: این طرحها شامل ساختمان الحاقی بیمارستان آموزشی تربتحیدریه با ۴۴ تخت، بیمارستان آموزشی جایگزین کرج با ۲۶۰ تخت، بیمارستان آموزشی رشت با ۴۰۰ تخت، بیمارستان ۳۴۱ تختی آموزشی ساری، طرح توسعه بیمارستان جایگزین لنگرود با ۵۳ تخت و ساختمان آموزشی بیمارستان قدیم مراغه است.
نوذرپور بیان کرد: انتظار میرود با تخصیص بهموقع منابع از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه، بهویژه از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این پروژهها در سال جاری افتتاح و تحویل بهرهبردار شوند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع تسهیلات بانکی برای این پروژهها، ادامه داد: موضوع تسهیلات بانکی برای این پروژه از اهمیت ویژهای برخوردار است، در موضوع تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق که یکی از منابع تامین اعتبار پروژههاست در سالی که گذشت پیگیر چندین پروژه بودیم تا هم موافقت اصولی سازمان برنامه و بودجه برای این پروژهها و هم موافقت بانکهای عامل را داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی تصریح کرد: در سنوات گذشته از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق، حدود ۱.۲ همت برای پروژهها تأمین مالی شده است. همچنین در سال گذشته ۹ پروژه از جمله بیمارستانهای رشت، کرج، ساری، شوشتر، بوشهر، ورزشگاههای بروجرد، اردبیل و بناب بههمراه ادارهکل تعاون خراسان شمالی از این محل مورد پیگیری قرار گرفت.
نوذرپور گفت: از مجموع این طرحها، موافقت اصولی سازمان برنامه و بودجه برای ۴ پروژه شامل بیمارستانهای ساری، کرج، رشت و ادارهکل تعاون خراسان شمالی اخذ و موافقتنامههای مربوطه امضا شده و بانک عامل نیز برای آنها تعیین شده است.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای جدید تأمین مالی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییها نیز در دستور کار قرار دارد و توسط سازمان در حال پیگیری است.
