به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی گفت: هم‌اکنون ۳۴ پروژه بیمارستانی در مساحتی بالغ بر ۹۱۸ هزار مترمربع در حال ساخت است و تاکنون برای فرایند احداث این پروژه‌ها ۴.۴۵ همت هزینه شده است.

وی افزود: در سال گذشته، ۵۶ هزار و ۱۶۲ مترمربع بنای بیمارستانی به آنچه پیش‌تر احداث شده بود، افزوده شد.

نوذرپور بیان کرد: با توجه به اعتبارات و تخصیص‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهیم کرد و همچنین حمایت استانداران و نمایندگان از محل بودجه متوازن، مقرر است تا بهمن ماه سال جاری ۷ بیمارستان در رشت، ساری، لنگرود، تالش، کرج، شوشتر و تربت‌حیدریه تکمیل و تحویل بهره‌بردار شود.

وی ادامه داد: همچنین استادیوم ورزشی بروجرد در استان لرستان تا پایان امسال آماده افتتاح و تحویل به بهره‌بردار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی افزود: توانستیم از سوی وزارت نفت برای دو پروژه بیمارستانی «عسلویه» و «رامهرمز» در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان منابع کسب کنیم؛ به طوری که برای پروژه بیمارستانی عسلویه ۱۱۰ میلیارد تومان و برای پروژه بیمارستانی رامهرمز ۹۰ میلیارد تومان سرمایه اختصاص یافت.

وی گفت: پروژه مصلی امام خمینی (ره) تهران در بخش‌های مختلف در حال اجراست؛ بخش مرکزی حدود ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما بخش‌های دیگر هنوز در حال تکمیل هستند. سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی برای این پروژه مهم هزینه شد و برای پیشرفت پروژه در سال جاری یک همت از محل مولدسازی و خرید اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است.

نوذرپور ادامه داد: توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه (س) نیز برعهده سازمان مجری بوده است. کل زیربنای کار شده حدود ۳۳ هزار مترمربع است که در دولت چهاردهم ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و ۹۵۲ متر از این زیربنا حاصل عملکرد یک سال دولت چهاردهم است. برنامه زمانبندی بهره‌برداری از این پروژه آبان ماه امسال است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت ایمنی و پدافند غیرعامل در مطالعات و اجرای پروژه‌ها گفت: تمام اقدامات در پروژه‌ها با هدف افزایش ایمنی و بهره‌وری انجام می‌شوند.