رئیس قوه قضاییه، زنجان را به مقصد تهران ترک کرد

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، پس از انجام سفر فشرده و یک‌روزه به استان، شامگاه یک‌شنبه زنجان را به مقصد تهران ترک کرد.

محسنی اژه‌ای به همراه جمعی از معاونان، رؤسای سازمان‌های تابعه و مدیران ارشد قوه قضاییه، صبح امروز با هدف پیگیری مصوبات سفر پیشین و بررسی میدانی مسائل مردم و دستگاه قضایی استان وارد زنجان شد.

حضور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه زنجان و شرکت در جلسه شورای اداری استان زنجان از برنامه های سفر یک‌روزه رئیس قوه قضائیه به این استان بود.