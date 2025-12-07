رئیس قوه قضاییه، زنجان را به مقصد تهران ترک کرد

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، پس از انجام سفر فشرده و یکروزه به استان، شامگاه یکشنبه زنجان را به مقصد تهران ترک کرد.
محسنی اژهای به همراه جمعی از معاونان، رؤسای سازمانهای تابعه و مدیران ارشد قوه قضاییه، صبح امروز با هدف پیگیری مصوبات سفر پیشین و بررسی میدانی مسائل مردم و دستگاه قضایی استان وارد زنجان شد.
حضور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه زنجان و شرکت در جلسه شورای اداری استان زنجان از برنامه های سفر یکروزه رئیس قوه قضائیه به این استان بود.
نظر شما