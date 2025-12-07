  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

رئیس قوه قضاییه، زنجان را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس قوه قضاییه، زنجان را به مقصد تهران ترک کرد

زنجان-حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، پس از انجام سفر فشرده و یک‌روزه به استان، شامگاه یک‌شنبه زنجان را به مقصد تهران ترک کرد.

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، پس از انجام سفر فشرده و یک‌روزه به استان، شامگاه یک‌شنبه زنجان را به مقصد تهران ترک کرد.

محسنی اژه‌ای به همراه جمعی از معاونان، رؤسای سازمان‌های تابعه و مدیران ارشد قوه قضاییه، صبح امروز با هدف پیگیری مصوبات سفر پیشین و بررسی میدانی مسائل مردم و دستگاه قضایی استان وارد زنجان شد.

حضور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه زنجان و شرکت در جلسه شورای اداری استان زنجان از برنامه های سفر یک‌روزه رئیس قوه قضائیه به این استان بود.

کد خبر 6681332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها