۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

نکات مهم در مورد وعده شام ماه رمضان

عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه با بیان اینکه شام برخلاف سحری باید سهل‌الهضم باشد، گفت: برای شام باید غذاهای زود هضم استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده زهرا شریعت پناهی، بر لزوم توجه به تغذیه سالم و کافی طبق هرم غذایی در هنگام روزه‌داری تاکید کرد و افزود: فرد روزه دار باید روزانه از تمام گروه‌های مواد غذایی به صورت متعادل و به میزان مورد نیاز مصرف کند تا دچار کمبود پروتیین و ریزمغذی‌های دریافتی نظیر املاح و ویتامین نشود.

وی با بیان اینکه شام برخلاف سحری باید سهل‌الهضم باشد، گفت: برای شام باید غذاهای زود هضم نظیر حلیم کم چرب یا آش‌های سبک که صرفا با برنج و عدس درست شده و حبوبات آن سبک است یا سوپ‌های سبک استفاده کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه تاکید کرد: در وعده شام حتما باید یک تا دو واحد سبزیجات مصرف شود مثل خوردن نان و پنیر و سبزی تا نیاز بدن فرد تامین شود.

شریعت پناهی، مصرف حداقل دو واحد میوه در فاصله شام تا سحر را ضروری برشمرد تا ویتامین ها و املاح به مقدار مناسب دریافت شود.

وی افزود: به دلیل کوتاه بودن فاصله زمانی شام تا سحر، افراد مصرف میوه را فراموش می کنند در صورتی که بسیار اهمیت دارد. متاسفانه بسیاری اوقات پس از ماه رمضان افراد با علائم کمبود ویتامین و املاح مراجعه می کنند.

حبیب احسنی پور

    • برنا IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      این یه چیزایی از خودش بافته و میگه! مردم از زمان شام تا سحر باید بخوابند این میگه برای شام نون و پنیر و سبزی بخور، از شام تا سحر هم دو وعده میوه بخور! پس باید تا صبح نخوابیم. اینها همش چرت و پرته........

