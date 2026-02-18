۸۰ درصد بار درمان در بیمارستان های آموزشی بر دوش رزیدنت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به تصویب الزام بیمه ۲۰ هزار رزیدنت، اظهار داشت: بالاخره پس از مدت‌ها پیگیری مستمر، موضوع الزام بیمه دستیاران به نتیجه رسید و این مصوبه توانست رأی نمایندگان را کسب کند که جای شکرگزاری دارد.

وی افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان این پیشنهاد را از قبل مطرح و پیگیری کرده بودند و در نهایت موفق شدیم رأی موافق نمایندگان را برای تداوم این حکم در بودجه سال آینده اخذ کنیم.

محمدبیگی با تأکید بر نقش کلیدی دستیاران در نظام سلامت، ادامه داد: دستیاران پزشکی حدود ۸۰ درصد خدمات درمانی بیمارستان‌های آموزشی دولتی را بر عهده دارند و با وجود فعالیت‌های شبانه‌روزی و شیفت‌های طولانی که گاهی چند شب متوالی در ماه ادامه دارد، در سال‌های گذشته از پوشش بیمه‌ای محروم بودند که این مسئله از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه پزشکی به شمار می‌رفت.

وی یادآور شد: در سال گذشته با حمایت کمیسیون بهداشت، همراهی وزارت بهداشت و موافقت دولت، گام مهمی برای بیمه این عزیزان برداشته شد و توانستیم این حکم را در قانون بودجه وارد کنیم و اکنون نیز شمول قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ برای دستیاران علوم پزشکی بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه کل کشور ابقا شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس، بیمه درمان و بازنشستگی دستیاران در دوران تحصیل بدون ایجاد تعهد استخدامی برای دولت در جدول بودجه سال ۱۴۰۵ برای ۲۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است که اقدامی مهم برای ارتقای امنیت شغلی و رفاهی پزشکان جوان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دستیاران و پزشکان جوان آینده‌سازان نظام سلامت کشور هستند، گفت: این اقدام می‌تواند گامی مؤثر در مسیر حفظ نخبگان، افزایش انگیزه خدمت و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی برای آحاد مردم باشد، به‌ویژه آنکه بسیاری از این عزیزان در شهرها و مناطق مختلف کشور مشغول ارائه خدمات درمانی هستند و بار اصلی نظام سلامت را بر دوش دارند.