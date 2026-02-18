امام جمعه پیشوا خواستار تخصیص فوری ۴۰۰ میلیارد برای تکمیل بیمارستان شد

حجت‌الاسلام سید محمد حسینی میر امینی، امام جمعه پیشوا تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این شهرستان حتی یک تخت بیمارستانی ندارد، بر لزوم تأمین فوری اعتبار برای تکمیل بیمارستان ۹۶ تخت‌خوابی شهدای پیشوا تأکید کرد و هشدار داد که تأخیر بیشتر، بهره‌برداری از بزرگ‌ترین پروژه شهرستان را به تعویق خواهد انداخت.

امام جمعه پیشوا تهران گفت: بیمارستان شهدای پیشوا تنها پروژه بزرگ در دست اجرای شهرستان است و برای تکمیل و تحویل به موقع به پیمانکار نیازمند تأمین نقدی و به موقع اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی است.

وی افزود: پیشوا یکی از مبادی اصلی آغاز انقلاب ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ است اما هنوز هیچ تخت بیمارستانی ندارد و بیشتر مراجعات درمانی مردم به شهرستان ورامین صورت می‌گیرد که ظرفیت بیمارستان‌های آن نیز محدود است.

خطیب جمعه پیشوا با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: ساخت این بیمارستان در ابتدا توسط دانشگاه آزاد آغاز شد، اما به دلیل پیشرفت کند، تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد، در دولت پیشین، پیش‌بینی می‌شد بیمارستان تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح شود، اما تغییرات دولتی و مشکلات تأمین اعتبار، روند تکمیل پروژه را کند کرده است.

وی توضیح داد: اعتبار سال جاری به صورت اوراق بوده و به پیمانکار به‌طور نقد تحویل نشده است، از این رو سرعت پروژه کاهش یافته و برای اتمام آن مجموعاً ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حجت‌الاسلام حسینی میر امینی تأکید کرد: نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی باید پیگیری مستمر اعتبارات و تسویه نقدی با پیمانکار را انجام دهند تا پروژه بدون تأخیر به بهره‌برداری برسد و وعده افتتاح آن برای مردم تحقق یابد.