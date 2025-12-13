ریحان امیدیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان کردستان اظهار کرد: از صبح امروز تا صبح فردا یک سامانه بارشی در سطح استان فعال است که بیشترین تأثیر آن نیمه غربی کردستان را دربرمیگیرد.
وی افزود: بر اساس پیشبینیها، شهرستانهای بانه، مریوان، سروآباد و بخشهایی از غرب سنندج و سقز بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند، در حالی که میزان بارشها در نیمه شرقی استان کمتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان کردستان ادامه داد: بارشها به صورت باران و برف پیشبینی میشود و در گردنهها و ارتفاعات، کولاک برف همراه با مهگرفتگی رخ خواهد داد که این شرایط کاهش دید افقی را به دنبال دارد.
امیدیراد با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده تصریح کرد: از ظهر فردا تا اواخر روز سهشنبه سامانه بارشی فعالی در استان نخواهیم داشت، اما از اواخر وقت سهشنبه تا پایان روز چهارشنبه بارش برف در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه برآوردها نشان میدهد مقدار بارشها چندان چشمگیر نخواهد بود، اما بارش برف میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد؛ از اینرو به شهروندان، بهویژه رانندگان، توصیه میشود احتیاط لازم را در ترددهای خود رعایت کنند.
نظر شما