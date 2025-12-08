  1. استانها
۱۰ هزار مترمربع اراضی زراعی در تنکابن آزادسازی شد

ساری- فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی ۱۰ هزار متری اراضی زراعی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در شهرستان تنکابن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی تغییر کاربری اراضی زراعی از سوی افرادی سودجو در شهرستان تنکابن، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی از شناسایی زمین‌های زراعی که در حال ساخت و ساز غیرقانونی در آن بوده‌اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده اداره منابع طبیعی تنکابن، در یک اقدام عملیاتی خلع ید انجام و تحویل منابع طبیعی شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران از رهاسازی ۱۰ هزار متر از اراضی زراعی شهرستان تنکابن در این عملیات خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده طی این عملیات را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کردند.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری باید بر اساس هماهنگی با ادارات ذیربط صورت گیرد، گفت: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و ۵ متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شدند.

