سالانه میلیون‌ها تن کربن از خاک برداشت می شود و به آن برنمی‌گردد

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طی یک سال میلیون‌ها تن کربن به وسیله کشت محصولات کشاورزی و تامین مواد غذایی از خاک برداشت می‌شود، اما آیا این ماده آلی دوباره به خاک برمی‌گردد؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ همایش روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در محل فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این همایش، گفت: همه ما با حفاظت از آب و خاک و مرز و بوم کشور آشنا هستیم. خاک پایه امنیت غذایی و ذخیره‌گاه کربن در مقابل تغییرات اقلیمی است.

وی افزود: اهمیت کربن در خاک بر کسی پوشیده نیست. ترسیب کربن و برگرداندن آن به خاک زراعی و جنگلی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: طی یک سال میلیون‌ها تن کربن از خاک برداشت می‌شود اما آیا این ماده دوباره به خاک برمی‌گردانیم.

وی اضافه کرد: هنگامی که محصولات کشاورزی و غذایی را از خاک برداشت می‌کنیم آیا دوباره مواد آلی به خاک برمی‌گردد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که خاک حافظ تنوع زیستی و مدیریت سیلاب‌ها است، اظهار کرد: خاک، آب را در خود ذخیره می‌کند و از کاهش آب‌های زیرزمینی جلوگیری کرده و منجر به توقف فرسایش خاک می‌شود.

افلاطونی با بیان این که خاک به عنوان منبع زنده تعریف می‌شود، یادآور شد: حفاظت از خاک یک وظیفه ملی است. اجرای قانون حفاظت خاک به اراده ملی و البته تأمین اعتبار نیاز دارد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: پایداری و تاب آوری خاک جز برنامه‌های اولویت‌داری است که با توسعه و حفاظت جنگل‌ها تعریف می‌شود.

وی با تاکید بر تخصیص و تأمین اعتبار و نیز ادامه‌دار بودن برنامه‌ها، گفت: فائو با مدیریت پایدار جنگل‌ها بر تأمین غذایی جوامع محلی تاکید داشته و شعار اصلی این سازمان دستیابی به امنیت غذایی برای همگان است.

افلاطونی افزود: همچنین یونسکو بر آموزش کیفی جوامع محلی برای حفاظت از خاک به طور مستمر تاکید دارد که جز منابع طبیعی با ارزش اقتصادی و اجتماعی است.

