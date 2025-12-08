به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ همایش روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی حفاظت محیط زیست در محل فرهنگسرای بهمن در حال برگزاری است.
رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این همایش، گفت: همه ما با حفاظت از آب و خاک و مرز و بوم کشور آشنا هستیم. خاک پایه امنیت غذایی و ذخیرهگاه کربن در مقابل تغییرات اقلیمی است.
وی افزود: اهمیت کربن در خاک بر کسی پوشیده نیست. ترسیب کربن و برگرداندن آن به خاک زراعی و جنگلی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: طی یک سال میلیونها تن کربن از خاک برداشت میشود اما آیا این ماده دوباره به خاک برمیگردانیم.
وی اضافه کرد: هنگامی که محصولات کشاورزی و غذایی را از خاک برداشت میکنیم آیا دوباره مواد آلی به خاک برمیگردد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که خاک حافظ تنوع زیستی و مدیریت سیلابها است، اظهار کرد: خاک، آب را در خود ذخیره میکند و از کاهش آبهای زیرزمینی جلوگیری کرده و منجر به توقف فرسایش خاک میشود.
افلاطونی با بیان این که خاک به عنوان منبع زنده تعریف میشود، یادآور شد: حفاظت از خاک یک وظیفه ملی است. اجرای قانون حفاظت خاک به اراده ملی و البته تأمین اعتبار نیاز دارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: پایداری و تاب آوری خاک جز برنامههای اولویتداری است که با توسعه و حفاظت جنگلها تعریف میشود.
وی با تاکید بر تخصیص و تأمین اعتبار و نیز ادامهدار بودن برنامهها، گفت: فائو با مدیریت پایدار جنگلها بر تأمین غذایی جوامع محلی تاکید داشته و شعار اصلی این سازمان دستیابی به امنیت غذایی برای همگان است.
افلاطونی افزود: همچنین یونسکو بر آموزش کیفی جوامع محلی برای حفاظت از خاک به طور مستمر تاکید دارد که جز منابع طبیعی با ارزش اقتصادی و اجتماعی است.
