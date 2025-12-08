دادرس: صدور هشدار سطح زرد در گیلان؛ وقوع سیلاب دور از انتظار نیست

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی اظهار کرد: سامانه بارشی از ظهر امروز (دوشنبه) به استان نفوذ کرده و بهتدریج تقویت خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس هشدار سطح زرد، شرایط ناپایدار جوی تا روز چهارشنبه در گیلان تداوم دارد، افزود: ابرناکی، مهآلود بودن هوا، بارندگی متناوب، وزش باد، رعد و برق، احتمال تگرگ و کاهش دما تا روز چهارشنبه پیشبینی میشود.
دادرس ادامه داد: روز چهارشنبه شدت بارشها در برخی مناطق استان بیشتر خواهد بود و از عصر پنجشنبه تا جمعه با عبور موج بارشی، کاهش ابر و افزایش نسبی دما انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی گفت: آبگرفتگی معابر، افزایش سطح آب رودخانهها و مسیلها، جاری شدن روانآب و سیلاب، طغیان رودخانهها، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، رانش زمین و سقوط اجسام از ارتفاعات در این مدت دور از انتظار نیست.
وی تأکید کرد: پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها، احتیاط در ترددهای جادهای، اتخاذ تمهیدات لازم در بخشهای مختلف کشاورزی، پناه گرفتن در مکانهای امن و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و امدادی ضروری است.
