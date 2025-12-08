به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد چشمگیر سرمایهگذاری صنعتی در استان گفت: در نیمه نخست سال جاری، سرمایهگذاری صنعتی در گیلان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳۴ درصد افزایش یافته است در این مدت ۱۱۲ پروانه بهرهبرداری صنعتی جدید صادر شده و سرمایهگذاری بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان، زمینه اشتغال ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.
پورحیدری افزود: در راستای توسعه روابط تجاری، نشستهایی با رایزنان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، بلاروس و روسیه و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس برگزار شد تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای، اثر تحریمهای اخیر بیاثر شود.
وی همچنین از برگزاری ۱۹ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۱۵۸ مصوبه خبر داد و گفت: افتتاح صندوق حمایت از تحقیقات و صنایع پیشرفته و ایجاد نمایندگی آن در استان با حضور استاندار، از دیگر اقدامات مهم در مسیر توسعه صنعتی گیلان است.
مدیرکل صمت گیلان در ادامه به موضوع شناسنامه دار کردن فرشهای استان اشاره کرد و افزود: برای اولین بار فرش گیلان با هویت مستقل عرضه میشود و پیش از این، فرشهای استان به نام سایر استانها در بازارهای جهانی معرفی میشدند. در همین راستا، یک کارگزار ویژه برای ارزیابی و صدور شناسنامه فرش راهاندازی شده است.
پورحیدری همچنین از رشد صادرات صنعتی استان خبر داد و گفت: طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات صنعتی گیلان به لحاظ وزنی ۸۰۵ هزار تن و به لحاظ ارزش ۳۸۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی به پیشرفت پروژههای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: ۲۲۱ طرح صنعتی در استان با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد رصد میشوند و برای ۱۰۵ طرح صنعتی دیگر با پیشبینی سرمایهگذاری ۴ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان و ایجاد ظرفیت اشتغال ۳ هزار و ۴۰۰ نفر، اقدامات لازم در حال انجام است.
مدیرکل صمت گیلان از افتتاح طرح توسعه صنعتی شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودرویی با سرمایهگذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: این طرح با اشتغال ۲۵۰ نفر، نیاز به تولید انواع کمکفنر خودروهای داخلی و خارجی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور را تأمین میکند.
وی اقدامات دیگری مانند نصب اولین پنل خورشیدی هیبریدی در ساختمان اداره کل، برگزاری همایشهای نقش اصناف و انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، راهاندازی اتاق وضعیت تنظیم بازار در جریان جنگ ۱۲ روزه و اجرای همایشهای منطقهای و ملی با حضور مدیران کل صمت استانهای مختلف را یادآور شد.
پورحیدری تاکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف توسعه صنعتی، حفظ اشتغال و ارتقای صادرات استان انجام شده و همچنان مسیر رشد و پیشرفت صنعتی گیلان با جدیت ادامه دارد.
