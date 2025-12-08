به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اثر، فیلم کوتاه «آغوش امن» به نویسندگی آذین یعقوب‌پور و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر رنجبر آماده نمایش شد.

«آغوش امن» روایت نویسنده‌ای است که دچار مشکلات مالی شده است و خانواده وی نیز به دلیل همین مشکلات مالی آسیب عاطفی و اجتماعی می‌بینند.

کسری ذوالفقاری، آذین یعقوب‌پور، تصنیف حسینی، سیاوش ضابط، معصومه عسگریان از جمله بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم که نگاهی متفاوت به آسیب‌های اجتماعی دارد پس از کسب مجوزهای لازم در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش در می‌آید.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شهرام نجاریان، مشاور پروژه: امیر توکلی، دستیار یک: امید الله‌وردی، دستیار فیلمبردار: سینا لطفی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، دستیار صدابردار: شایان شاهوردی، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، دستیار صحنه: امیر پیوندی، دستیار لباس: یلدا وزیری، دستیار اول کارگردان: محمد ذوالفقاری، برنامه ریز و دستیار دوم کارگردان: ابوالفضل ولی، تدوین: داوود حاصلی، مشاور کارگردان: علی هراتی، عکاس: عاطفه باقری، فیلمبردار پشت صحنه: النا رنجبر، منشی صحنه: عسل روستایی، طراح گریم: سوفیا نساجی، گرافیست: مولود فرد، پشتیبانی تجهیزات: عمادی، جانشین تولید: ناصر صفایی، تولید: رضا علی پور، مدیر تدارکات: حمیدرضا جعفری، دستیار تدارکات: مهران اکبری.