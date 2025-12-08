  1. استانها
مسگری: عقب‌ماندگی‌های مترو قم با اجرای خط B جبران می شود

قم- سخنگوی شورای اسلامی شهر قم گفت: تعیین تکلیف خط B مترو پس از سال‌ها تأخیر، اجرای این خط می‌تواند عقب‌ماندگی‌های حمل‌ونقل ریلی شهر را جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، روز زن و همچنین گرامیداشت روز دانشجو و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رحمت‌الله علیه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

وی افزود: خوشبختانه پس از سال‌ها تأخیر، مدیریت شهری توانسته است نسبت به تعیین تکلیف خط B متروی قم اقدام کند.

وی بیان کرد: این خط همواره نسبت به خط A اولویت ترافیکی و مسافری بیشتری داشته، اما در دوره‌های گذشته بی‌توجهی منجر به توقف پروژه و خروج دستگاه حفار مکانیزه از شهر شد.

مسگری ادامه داد: انتخاب مشاور و پیمانکار توانمند برای تسریع در اجرای پروژه، اقدامی ارزشمند است و امید می‌رود عملیات اجرایی با قدرت و سرعت مناسب ادامه یابد تا شهروندان هر چه سریع‌تر از خدمات حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت توجه به حوزه فرهنگ گفت: متأسفانه در چهار سال گذشته بخش فرهنگی شهر با بی‌توجهی مواجه بوده و اقدامات انجام شده کافی نبوده است.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود این حوزه با جدیت بیشتری پیگیری شود تا عقب‌ماندگی‌های فرهنگی جبران شده و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تقویت گردد.

مسگری اضافه کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی و توجه همزمان به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، دو ضرورت اساسی شهر مقدس قم است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مدیریت شهری و شورای اسلامی تحقق یابند.

وی اظهار داشت: تداوم حمایت از پروژه‌های زیرساختی و فرهنگی، اعتماد مردم به مدیریت شهری را افزایش خواهد داد و اجرای سریع و باکیفیت این طرح‌ها برای رضایتمندی شهروندان و ارتقای خدمات عمومی ضروری است.

