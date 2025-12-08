به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، روز زن و همچنین گرامیداشت روز دانشجو و سالروز ولادت حضرت امام خمینی رحمتالله علیه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.
وی افزود: خوشبختانه پس از سالها تأخیر، مدیریت شهری توانسته است نسبت به تعیین تکلیف خط B متروی قم اقدام کند.
وی بیان کرد: این خط همواره نسبت به خط A اولویت ترافیکی و مسافری بیشتری داشته، اما در دورههای گذشته بیتوجهی منجر به توقف پروژه و خروج دستگاه حفار مکانیزه از شهر شد.
مسگری ادامه داد: انتخاب مشاور و پیمانکار توانمند برای تسریع در اجرای پروژه، اقدامی ارزشمند است و امید میرود عملیات اجرایی با قدرت و سرعت مناسب ادامه یابد تا شهروندان هر چه سریعتر از خدمات حملونقل ریلی بهرهمند شوند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت توجه به حوزه فرهنگ گفت: متأسفانه در چهار سال گذشته بخش فرهنگی شهر با بیتوجهی مواجه بوده و اقدامات انجام شده کافی نبوده است.
وی تأکید کرد: انتظار میرود این حوزه با جدیت بیشتری پیگیری شود تا عقبماندگیهای فرهنگی جبران شده و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهر تقویت گردد.
مسگری اضافه کرد: توسعه حملونقل ریلی و توجه همزمان به تقویت زیرساختهای فرهنگی، دو ضرورت اساسی شهر مقدس قم است که باید با برنامهریزی دقیق و همکاری مدیریت شهری و شورای اسلامی تحقق یابند.
وی اظهار داشت: تداوم حمایت از پروژههای زیرساختی و فرهنگی، اعتماد مردم به مدیریت شهری را افزایش خواهد داد و اجرای سریع و باکیفیت این طرحها برای رضایتمندی شهروندان و ارتقای خدمات عمومی ضروری است.
