کیارش بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب شیلاتی در لرستان برای آبزی‌پروری و پرورش ماهیان خاویاری و گرم آبی پایین‌دست سد «سیمره» در شهرستان رومشکان است

وی عنوان کرد: در این نقطه ما چندین مجتمع را پیش‌بینی کرده‌ایم، چندین نقطه را مطالعه کرده‌ایم، چرا که یکی از ظرفیت‌های نظیر کشور بوده و می‌تواند تولید آبزیان را بیش از پنج هزار تن انواع ماهیان خاویاری را داشته باشد.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: در این منطقه فاز یک را شروع کرده‌ایم و این اقدام در منطقه «مرادآباد» شهرستان رومشکان انجام خواهد گرفت، ظرفیت آن هم دو هزار تن است.

بیرانوند، تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی این فاز بیش از ۲۰ درصد است.

وی، گفت: همچنین یک نقطه دیگر به نام منطقه «چم امیر»، مطالعات را انجام داده‌ایم و مجوزهای ماده ۲۳ را اخذ کرده‌ایم.