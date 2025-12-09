کیارش بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از ظرفیتهای خوب شیلاتی در لرستان برای آبزیپروری و پرورش ماهیان خاویاری و گرم آبی پاییندست سد «سیمره» در شهرستان رومشکان است
وی عنوان کرد: در این نقطه ما چندین مجتمع را پیشبینی کردهایم، چندین نقطه را مطالعه کردهایم، چرا که یکی از ظرفیتهای نظیر کشور بوده و میتواند تولید آبزیان را بیش از پنج هزار تن انواع ماهیان خاویاری را داشته باشد.
مدیرکل شیلات لرستان، افزود: در این منطقه فاز یک را شروع کردهایم و این اقدام در منطقه «مرادآباد» شهرستان رومشکان انجام خواهد گرفت، ظرفیت آن هم دو هزار تن است.
بیرانوند، تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی این فاز بیش از ۲۰ درصد است.
وی، گفت: همچنین یک نقطه دیگر به نام منطقه «چم امیر»، مطالعات را انجام دادهایم و مجوزهای ماده ۲۳ را اخذ کردهایم.
