به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس بهزیستی شهرستان دشتی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، اظهار داشت: بهزیستی یکی از نهادهای مهم حمایتی است که در کنار رسالت ذاتی خود که نگاه حمایتی به اقشار آسیب پذیر است باید تلاش کند تا جامعه هدفش به سطح مطلوبی از خودکفایی و توانمندسازی برسد.

وی با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌ها در شهرستان دشتی افزود: متأسفانه شهرستان دشتی در برخی شاخص‌ها، به‌ویژه در حوزه معلولیت‌ها با شرایط سختی مواجه است که نیازمند توجه و حمایت بیشتری است.

فرماندار دشتی با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در مجموعه بهزیستی شهرستان، گفت: باید تلاش کنیم رضایتمندی مردم افزایش یابد و خدمات با دقت، سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.

مقاتلی تأکید کرد: ظرفیت‌ها و اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه هدف این مجموعه نیست و ضروری است در این مسیر از ظرفیت خیرین، نهادهای مردم‌نهاد و مشارکت‌های اجتماعی بهره‌گیری بیشتری صورت گیرد.

در پایان این مراسم، از تلاش‌های مراد زارع تقدیر و علی بهمنی به عنوان رئیس جدید بهزیستی شهرستان دشتی معرفی شد.