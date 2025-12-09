رئیس هیئت بدمینتون هرمزگان انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان هرمزگان به ریاست محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، مظفر مهری خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، روزبه زابلی پور معاون توسعه ورزش اداره کل، فاطمه مرادی معاون بانوان و دیگر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

در این مجمع مصطفی خادم با کسب ۱۹ رأی از ۱۹ رأی مأخوذه برای مدت چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد.

در ادامه این مجمع، فاطمه شهدوستی به عنوان نایب رئیس، عرفان مرشدی خزانه دار، علیرضا مدرس، محمد کارگران، سید علی مجتهدزاده بعنوان اعضای هیأت رئیسه بدمینتون استان هرمزگان انتخاب شدند.