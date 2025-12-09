اعلام فراخوان هفتمین جشنواره ملی روستایی عشایری «آسمان هشتم»

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفتمین دوره جشنواره ملی روستایی و عشایری «آسمان هشتم» که به میزبانی روستای «کردر رضوی» در راستای گسترش و ترویج فرهنگ رضوی ویژه روستاییان برگزار میشود، منتشر شد.
این جشنواره با هدف «اشاعه فرهنگ منور رضوی درسطح روستاهای کشور ازطریق گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری»؛ «تاکید بر زنده ماندن آئینهای نمایشی، پردهخوانی، مدیحهسرایی وچاووشیخوانی در سطح روستاهای کشور»؛ «شناسایی و حمایت از جوانان مستعد و خلاق در سطح روستاهای کشور»؛ «ترویج روحیۀ تلاش و کارگروهی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی به ویژه در میان جوانان و نوجوانان روستاهای کشور» برگزار میشود.
نکات مهم در مورد هفتمین دوره جشنواره روستایی و عشایری آسمان هشتم
•شرکت در جشنواره مخصوص روستاییان است.
•ثبت نام فقط از طریق سامانه https://bachehayemasjed.ir امکانپذیر است.
•امکان اسکان پس از زمان اعلام شده در تقویم اجرایی برای دبیرخانه وجود ندارد.
•مدارک و فیلمهای ارسالی مسترد نخواهد شد.
•به آثاری که بعد از پایان مهلت ارسال اثر دریافت میگردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•آثاری که در دوره قبل به مرحله پایانی راهیافتهاند، پذیرفته نمیشوند.
•اسکان برگزیدگان و گروههای راهیافته به بخش رقابتی (در سرود و آئینهای نمایشی) جهت حضور در اختتامیه در روستای کردررضوی بر عهده دبیرخانه میباشد.
دبیران هفتمین جشنواره روستایی و عشایری «آسمان هشتم»
در این دوره از جشنواره «ابراهیم ذاکری» به عنوان دبیر اجرایی هفتمین جشنواره روستایی و عشایری آسمان هشتم؛ «عباس ذاکری» به عنوان دبیر جشنواره سرود روستایی و عشایری رضوی و «جعفر قاسمی» دبیر جشنواره آئینهای نمایشی روستایی و عشایری رضوی حضور دارند.
موضوعات جشنواره سرود روستایی و عشایری رضوی
بر پایه این گزارش: موضوعات جشنواره سرود روستایی و عشایری رضوی شامل «مدح و منقبت امام رضا علیهالسلام، حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها و حضرت احمد بن موسی الکاظم «شاهچراغ» علیهالسلام»؛ جلوههای فرهنگ رضوی همچون علم، شفاعت، مهربانی، زیارت و حرم امام رضا علیهالسلام» میشود.
مقررات بخش سرود
از سوی دیگر بخش سرود هفتمین دوره از جشنواره «آسمان هشتم» مقرراتی را برای آثار وضع کرده که شامل موارد ذیل میشود:
•در این بخش اولویت با گروههای سرودی است که تولیدات آنها از موسیقی نواحی منطقه خود و موسیقی ردیف دستگاهی ایران الهام گرفته و متناسب با موضوعات جشنواره تنظیم شده باشد.
•در این بخش گروههای سرود مدارس، کانونهای مساجد و گروههای سرود آزاد ساکن روستا (به شرط رعایت رده سنی) میتوانند شرکت نمایند.
•جشنواره در ۲ بخش خواهران و برادران و برای دو رده سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال برگزار خواهد شد.
•حداکثر تعداد نفرات هر گروه میبایست ۱۶ نفر (۱۴ نفر اعضای گروه بههمراه (سرپرست و مربی) جمعاً ۱۶ نفر) باشد.
•اخذ مجوز اردو برای گروههای راهیافته به بخش رقابتی از یکی از ساختارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین الزامی میباشد.
•تعداد گروههای راهیافته به بخش رقابتی بر اساس رأی هیئت داوران اعلام خواهد شد.
•آثارتولید شده میبایست از فروردین ۱۴۰۳ به بعد باشد.
جشنواره نمایشهای آئینی میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی
موضوعات جشنواره آئینهای نمایشی روستایی و عشایری رضوی شامل موارد ذیل میشود:
•فرهنگ رضوی و مفاهیم عالیه احادیث و روایات رضوی
•دوستی: دوستی با مردم نیمی از خردمندی است. (تحفالعقول، ص ۴۶۷)
•مهربانی: احسان به مردم از بالاترین صفات پسندیده است. (بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۵۷)
•احترام به والدین: هرکس از والدین خود قدردانی نکند، از خدا قدردانی نکرده است. (عیوناخبارالرضا، ج ۱، ص ۲۵۸)
•نظافت و پاکیزگی: از اخلاق پیامبران، نظافت و پاکیزگی است. (تحفالعقول، ص ۴۶۶)
•کمک به دیگران: کسی که اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد. (اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۸)
•پرهیز از حسادت: از حرص و حسد بپرهیز که این دو، امتهای گذشته را نابود کرد. (بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۳۴۶)
•هدیه دادن: هدیه کینهها را از بین میبرد. (عیون اخبارالرضا، ج ۲، ص ۳۴۳)
•راستگویی: ای عبدالعظیم! سلام من را به دوستانم برسان و آنان را به راستی در سخن و ادای امانت توصیه کن. (الاختصاص، ص ۲۴۷)
•توجه به اعتقادات بومی و محلی و ظرفیت فرهنگی در آئینها، آداب و رسوم و فرهنگ عامه با محوریت فرهنگ رضوی
بر پایه این گزارش: شرایط شرکت در جشنواره نمایشهای آئینی میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی نیز به این شرح اعلام شده است:
•نمایشهای برگرفته از آئینها با ذکر نام آئین و نمایش بخشهایی از آئینها باید همراه باشد.
•بارگذاری مجوز کتبی نویسنده نمایشنامه الزامی است.
•مدت زمان نمایش حداقل ۱۵ دقیقه و حداکثر ۲۵ دقیقه باشد.
•ستاد برگزاری جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ بروشور و تبلیغات ندارد.
•حداکثر تعداد هنرمندان یک گروه جهت شرکت در جشنواره، هفت نفر است و امکان حضور بیش از این تعداد برای دبیرخانه مقدور نیست.
یادآور میشود مرحله کشوری هفتمین دوره جشنواره ملی «آسمان هشتم» اواخر بهمن ماه برگزار شده و از نفرات برتر کشوری با اهدای تندیس و جوایز تقدیر به عمل میآید.
گفتنی است: ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بنیاد بین المللی امام رضا (ع)، دبیرخانه روستایی و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در برگزاری این جشنواره به کانون فرهنگی هنری «مهدی منتظر (عج) روستای کردر رضوی یاری رسانند.
دبیرخانه جشنواره به نشانی: استان هرمزگان، شهرستان میناب، روستای کردر رضوی (کانون فرهنگی هنری امام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و علاقهمندان برای ارتباط با دبیرخانه میتوانند با این شمارهها تماس برقرار کنند: ۰۹۱۷۷۶۵۴۶۹۱_۰۹۲۲۴۱۸۶۲۶۷
