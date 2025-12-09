۱۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز، سه‌شنبه ۱۸ آذرماه، غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در چندین شهر خوزستان بالاتر از حد مجاز اندازه‌گیری شد.

در این گزارش آمده است که میزان آلاینده‌ها در شهرهای آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر و سوسنگرد در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه‌های سنی) قرار دارد و تنفس در هوای این مناطق برای عموم مردم زیان‌آور است.

همچنین شهرهای اندیمشک، دزفول، شوشتر، رامهرمز، شادگان، شوش، ماهشهر، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) ثبت شده‌اند که هشدارهایی برای بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و کودکان صادر شده است.

بر اساس استانداردهای شاخص کیفی هوا (AQI)، وضعیت قرمز به معنای ناسالم برای همه مردم و وضعیت نارنجی بیانگر خطر متوسط برای گروه‌های حساس است.