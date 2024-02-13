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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۹

۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا

۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی هوا

اهواز - شاخص کیفی هوای ۳ شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی و ۳ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور؛ در ساعت ۸ صبح امروز، سه شنبه ۲۴ بهمن ماه شاخص کیفی هوای ۳ شهر خوزستان شامل؛ اهواز با ۱۵۵، دشت آزادگان و بندر ماهشهر با ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه سنی قرار گرفت.

هوای شهرهای مسجدسلیمان با ۱۴۶، شادگان ۱۳۶ و خرمشهر ۱۰۶ AQI نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

براساس اطلاعات این سامانه، هوای شهرهای آبادان، اندیمشک، ایذه، بهبهان، حمیدیه، دزفول، رامهرمز، گتوند در وضعیت قابل قبول و شهرهای امیدیه، شوش و شوشتر در وضعیت پاک قرار دارد.

کد مطلب 6022883

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