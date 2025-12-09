پیش بینی خاموشی روزانه ۸ تا ۱۶ ساعته برق در پایتخت اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، ولادیمیر اوملچنکو، مدیر برنامه انرژی اندیشکده رازومکوف اوکراین، اعلام کرد که در کیف و مناطق حاشیه آن ظرفیت تأمین برق به ۲۵ درصد کاهش یافته و در فصل زمستان پیش رو مردم این مناطق به طور متوسط با ۸ تا ۱۶ ساعت خاموشی روزانه مواجه خواهند شد.

وی در شبکه تلویزیونی کیف ۲۴ گفت: کیف با کسری جدی در تأمین نیرو مواجه است و متأسفانه حداکثر می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد از نیاز خود به انرژی را تأمین کند.

این کارشناس از مردم ساکن پایتخت اوکراین خواست تا خود را برای خاموشی‌های گسترده ۸ تا ۱۶ ساعت در روز آماده کنند.

البته از ماه نوامبر به بعد به خاطر خسارت‌های گسترده وارد شده به زیرساخت‌های تأمین انرژی در اوکراین، مردم سراسر این کشور همه روزه چند ساعت خاموشی دارند، به گونه‌ای که ویتالی زایچنکو، مدیرعامل شرکت یوکرنرگو، نیز اعلام کرده که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در فصل زمستان هم ادامه خواهد یافت.

بسیاری از شرکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی در این کشور هم هشدار داده اند که گسترش خاموشی‌ها می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت کالاها در سراسر اوکراین منجر شود؛ به عنوان مثال دنیس مارچوک، رئیس شورای کشاورزی اوکراین، اخیراً طی مصاحبه با روزنامه انگلیسی تلگراف اعلام کرد که اگر شاهد قطعی برق ۸ ساعته روزانه در اوکراین باشیم قیمت لبنیات و گوشت در این کشور تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.