طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت فردا تا اوایل وقت سه شنبه، با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان، بویژه مناطق شمالی و مرکزی استان، ضمن افزایش پوشش ابر و وزش باد، وقوع بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران و و رعدوبرق پیش بینی می‌شود و دریا نیز طی این مدت متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از روز چهارشنبه با افزایش سرعت بادهای شمالی و تداوم وزش آن تا روز پنجشنبه، خلیج فارس مواج است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و از فردا افزایش ابر و در برخی نقاط بارش پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از فردا به تدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ و در فراساحل شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعات خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و امروز تا اوایل شب در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و از فردا در فراساحل شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.