به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز سه‌شنبه در همایش تخصصی «دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات» با حضور رایزنان بازرگانی ایران از ۱۰ کشور هدف و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خرم‌آباد با بیان اینکه لرستان رتبه نخست کشور در پرورش ماهیان سردابی و تولید بچه‌ماهی را دارد، اظهار داشت: استان لرستان این ظرفیت را دارد که ۵۰ درصد تخم خشم‌زده کل کشور را تولید کند، و توانایی صادرات به کشورهای همسایه را دارد.

وی افزود: لرستان می‌تواند ۵۰ درصد از نیاز بچه‌ماهی کل کشور را تأمین کند و با هدف‌گذاری تولید ۶۰ هزار تن‌ماهی، در مسیر تبدیل‌شدن به قطب اصلی آبزی‌پروری غرب کشور گام برمی‌دارد.

مدیرکل شیلات لرستان، بیان کرد: این همایش باهدف ایجاد پل ارتباطی مستقیم بین تولیدکنندگان لرستانی و بازارهای بین‌المللی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت مانند صنایع تبدیلی و شیلات است.