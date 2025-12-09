به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشهرام هروی با اشاره به اینکه مسابقات قهرمانی کشور از ۱۹ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود که ان شالله بازیکنان بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند، گفت: تنها بازیکنی که از شرکت در این دوره معاف است، صالح اباذری است که در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال شده است همچنین در بخش بانوان نیز، بازیکنانی که در مسابقات جهانی موفق به کسب مدال شده‌اند، از شرکت در مسابقات قهرمانی کشور معاف هستند.

وی افزود: با تصمیم کادر فنی تیم ملی پس از پایان مسابقات پنج روزه قهرمانی کشور ، قهرمانان قهرمانی کشور از حضور در انتخابی مرحله دوم معاف هستند و نفرات دوم و سوم به صورت خودکار به مرحله دوم انتخابی تیم ملی راه پیدا می‌کنند.

هروی ادامه داد: مرحله اول انتخابی ۳۰ آذر و یکم دی ماه برگزار می‌شود و شامل بازیکنانی است که از سوی کادر فنی دعوت شده‌اند؛ این نفرات بصورت دوره ای با هم به رقابت می پردازند در هر وزن ۲ نفر به مرحله بعد راه پیدا می کنند که مرحله دوم انتخابی که در این مرحله با نفرات دوم و سوم قهرمانی کشور مبارزه می کنند و در نهایت دو نفر برتر به مرحله نهایی اردو تیم ملی دعوت خواهند شدکه مرحله دوم انتخابی ۷ تا ۸ دی ماه برگزار می شود.

وی در خصوص اینکه در بخش کومیته تیمی چه نفراتی دعوت می شوند، گفت: بعلت حضور تیم ایران در مسابقات کومیته تیمی جهان حداکثر ۵ نفر با نظر کادر فنی به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

هروی ادامه داد: هدف کادر فنی که خودشان متشکل از قهرمانان المپیک و جهان هستند، این است که بتوانند در مسابقات قهرمانی آسیا اندونزی و در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن عملکرد درخشانی داشته باشند و امیدواریم بتوانیم مدال نقره تیمی در دوره گذشته را به طلا تبدیل کنیم در واقع مسابقات قهرمانی کشور مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی و جهانی است

وی در مورد زمان برپایی اولین مرحله اردوی تیم ملی گفت: اولین مرحله اردوی تیم ملی ۱۲ تا ۲۳ دی ماه برگزار خواهد شد.