واعظی: بدون نوآوری، تبلیغ دین در جامعه امروز ناکارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد واعظی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره «نوآوری‌های تبلیغی جنات» که در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد و راه امام خمینی (ره)، شکل‌گیری حرکت‌های جهادی و تحول‌آفرین در کشور را مرهون اندیشه‌ها و خط فکری بنیان‌گذار انقلاب اسلامی دانست.

واعظی جشنواره جنات را یکی از ثمرات همکاری میان نهادهای حوزوی برشمرد و گفت: این مدل تعاملات باید توسعه یابد تا زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر و تولید آثار عمیق‌تر در عرصه تبلیغ دینی شود.

وی با بیان اینکه مأموریت اصلی حوزه‌های علمیه، اقامه دین و رساندن پیام الهی به جامعه است، اظهار داشت: امروز جامعه ایرانی دیگر در چارچوب‌های سنتی گذشته باقی نمانده و در معرض امواج گسترده مدرنیته و تحولات اجتماعی قرار دارد؛ به همین دلیل تبلیغ دین ناگزیر از بهره‌گیری از قالب‌ها، زبان و شیوه‌های خلاقانه است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با تشریح فضای اجتماعی ایران گفت: بافت جمعیتی کشور از سه طیف عمده شامل اکثریت وفادار به دین و انقلاب، گروهی دین‌باور با سلیقه‌های فرهنگی متفاوت و اقلیتی با گرایش‌های دین‌گریز یا دین‌ستیز تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: اثرگذاری بر هر یک از این اقشار، نیازمند نوآوری مستمر در محتوا و روش است و بدون این تحول، جریان تبلیغ دینی نمی‌تواند رسالت خود را به‌طور کامل محقق کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش چهار چالش جدی عرصه تبلیغ دینی را برشمرد و گفت: گسست ارتباطی با بخش‌هایی از جامعه، تفسیرهای جانبدارانه یا تقابلی از پیام‌های دینی، انفعال فرهنگی در برابر سلطه رسانه‌های غربی و کاهش سرمایه اجتماعی روحانیت، موانعی است که باید با نگاه نو و رویکردی مبتکرانه برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

واعظی افزود: تجربه نشان داده است که هیچ تحول و ابتکاری در فضای صرفاً اداری و پشت‌میزنشینی شکل نمی‌گیرد و روح نوآوری فقط در دل ارتباط میدانی با مردم و لمس واقعیات اجتماعی پدید می‌آید.

وی در پایان، نقش و مسئولیت نهادهای رسمی حوزوی را مهم و فزاینده توصیف کرد، و افزود: بار اصلی فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی بر دوش فعالان و کنشگران این عرصه قرار دارد.

واعظی خواستار تلاش هماهنگ‌تر و عزم جدی‌تر مجموعه‌های تبلیغی شد و گفت: با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و توکل بر خداوند، باید حرکت‌های مؤثرتر و گسترده‌تری در عرصه تبلیغ دین سامان داد.