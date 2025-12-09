  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

دانش آموزان مدارس حاشیه جاده در استان کرمان آموزش ایمنی دیدند

دانش آموزان مدارس حاشیه جاده در استان کرمان آموزش ایمنی دیدند

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان گفت: تعداد ۲۱۰۰ دانش آموز طی هشت ماه گذشته در ۹۵ مدرسه حاشیه راه‌ های استان کرمان آموزش ایمنی دیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: طی هشت ماه گذشته به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد دانش‌آموزان مدارس حاشیه جاده، آموزش و آگاه‌سازی نسبت به مقررات ایمنی عبور و مرور دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و ترافیکی، با همکاری آموزش و پرورش آموزش ایمنی به ۲۱۰۰ دانش آموز در ۹۵ مدرسه حاشیه راه‌های استان کرمان انجام شده است.

عبداللهی، بیان داشت: همراه با این آموزش‌ها، کاورهای شبرنگی گذربان مدارس، کیف‌های شبرنگی، لوازم و تحریر، کارت‌های بازی با موضوع ایمنی راه به دانش آموزان و بروشورهای ایمنی برای خانواده‌ها بین دانش آموزان توزیع شد.

وی با بیان اینکه ایمن سازی فیزیکی مدارس در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد افزود: اجرای طرح‌های ایمن سازی مدارس بر اساس مواردی همچون میزان تردد در جاده، فاصله مدرسه از جاده، تعداد دانش‌آموزان و جمعیت روستاهای حاشیه راه در محورهای مواصلاتی تعیین می‌شود.

کد خبر 6683683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها