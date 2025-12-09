دانش آموزان مدارس حاشیه جاده در استان کرمان آموزش ایمنی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: طی هشت ماه گذشته به منظور افزایش ضریب ایمنی تردد دانشآموزان مدارس حاشیه جاده، آموزش و آگاهسازی نسبت به مقررات ایمنی عبور و مرور دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و ترافیکی، با همکاری آموزش و پرورش آموزش ایمنی به ۲۱۰۰ دانش آموز در ۹۵ مدرسه حاشیه راههای استان کرمان انجام شده است.
عبداللهی، بیان داشت: همراه با این آموزشها، کاورهای شبرنگی گذربان مدارس، کیفهای شبرنگی، لوازم و تحریر، کارتهای بازی با موضوع ایمنی راه به دانش آموزان و بروشورهای ایمنی برای خانوادهها بین دانش آموزان توزیع شد.
وی با بیان اینکه ایمن سازی فیزیکی مدارس در دستور کار اداره راهداری و حمل و نقل جادهای میباشد افزود: اجرای طرحهای ایمن سازی مدارس بر اساس مواردی همچون میزان تردد در جاده، فاصله مدرسه از جاده، تعداد دانشآموزان و جمعیت روستاهای حاشیه راه در محورهای مواصلاتی تعیین میشود.
