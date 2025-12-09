  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

مدارس استان کرمان چهارشنبه ۱۹ آذر غیر حضوری شد

مدارس استان کرمان چهارشنبه ۱۹ آذر غیر حضوری شد

کرمان- مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برای مدیریت زنجیره ابتلاء به آنفلوآنزا، مدارس استان کرمان در همه مقاطع، فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، سه شنبه شب در صفحه روزنوشت‌های خود در فضای مجازی نوشت: برای مدیریت زنجیره ابتلاء به آنفلوآنزا، مدارس استان کرمان در همه مقاطع، فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت زنجیره ابتلاء به آنفلوآنزا و پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری در میان دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

فرحبخش تأکید کرده است که آموزش دانش‌آموزان در این روز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و مدارس موظفند طبق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، آموزش‌های جایگزین را ارائه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش همچنین از خانواده‌ها خواست ضمن همکاری با مدارس، نسبت به رعایت نکات بهداشتی و مراقبت از فرزندان خود در این روزها توجه ویژه داشته باشند.

وی تأکید کرد: ادامه روند آموزش و سلامت دانش‌آموزان دو اولویت اصلی آموزش و پرورش است و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و براساس ارزیابی وضعیت سلامت استان انجام می‌شود.

کد خبر 6683726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مریم خسروی خرمشاهی US ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خوب
    • کرمانی IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      خیلی پیشتر از این باید تعطیل می کردند مثل استانهای دیگر این ظلم رو به بچه ها کردند همه مریض و آلوده شدند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها