مدارس استان کرمان چهارشنبه ۱۹ آذر غیر حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، سه شنبه شب در صفحه روزنوشت‌های خود در فضای مجازی نوشت: برای مدیریت زنجیره ابتلاء به آنفلوآنزا، مدارس استان کرمان در همه مقاطع، فردا چهارشنبه ۱۹ آذر ماه تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت زنجیره ابتلاء به آنفلوآنزا و پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری در میان دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

فرحبخش تأکید کرده است که آموزش دانش‌آموزان در این روز به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و مدارس موظفند طبق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، آموزش‌های جایگزین را ارائه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش همچنین از خانواده‌ها خواست ضمن همکاری با مدارس، نسبت به رعایت نکات بهداشتی و مراقبت از فرزندان خود در این روزها توجه ویژه داشته باشند.

وی تأکید کرد: ادامه روند آموزش و سلامت دانش‌آموزان دو اولویت اصلی آموزش و پرورش است و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و براساس ارزیابی وضعیت سلامت استان انجام می‌شود.