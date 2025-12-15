  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۵

مدارس شهرستان جیرفت فردا سه شنبه تعطیل شدند

جیرفت - رئیس ستاد مدیریت بحران جیرفت، از آماده‌باش کامل همه دستگاه‌های اجرایی این شهرستان و تعطیلی مدارس همه مقاطع تحصیلی برای فردا سه‌شنبه ٢۵ آذر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگ زاده، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان جیرفت که با حضور اعضا برگزار شد، اظهار داشت: هماهنگی‌های صورت گرفته و آمادگی کامل ستاد برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارش شدید باران انجام شده است.

بیگ زاده گفت: با توجه به پیش‌بینی آبگرفتگی و ضرورت حفظ سلامت دانش‌آموزان، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی شهرستان جیرفت در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه تعطیل خواهد بود و فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به اختیار رؤسای دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی بیان کرد: تمامی مرخصی و مأموریت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی لغو شده است.

فرماندار جیرفت از شهروندان خواست هشدارها و توصیه‌های صادره از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان را جدی بگیرند و هرگونه اطلاع‌رسانی را از طریق صدا و سیما و منابع رسمی دنبال کنند.

