پنجشنبه های طلایی در خوزستان فعال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: در آموزش و پرورش طرح‌های تحولی متنوعی وجود دارد که «طرح حامی» یکی از آنها و برگ افتخار آموزش و پرورش خوزستان است که با خلاقیت آموزش ابتدایی اکنون در همه استان‌ها اجرا می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: مدیریت این طرح بر عهده آموزش و پرورش استان است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر حامی خوزستان در مدیریت هستند.

وی عدالت آموزشی را مهم‌ترین هدف طرح حامی اعلام و عنوان کرد: حمایت مداوم از دانش آموزان و تمرکز بر دانش آموزانی که در سطح عملکردی قابل قبول هستند از دیگر اهداف طرح هستند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان افزود: طرح حامی با هدف ارتقا عملکرد دانش آموزان و مداخلات به هنگامی که برای دانش آموزان اتفاق می‌افتد، پیش می‌رود و در دروس فارسی، ریاضی و علوم، حمایت انجام می‌شود.

موسوی اظهار کرد: در تیر و مرداد ۳۷۲ پایگاه در قالب طرح حامی فعالیت داشته و مرحله سوم آموزش صورت گرفت که با قدرت کار انجام می‌شد اما در تهیه لوازم سرمایشی با مشکل مواجه شدیم.

وی ادامه داد: آموزش حمایتی در کلاس درس، آموزش معکوسی (یادگیری ترکیبی) و آموزش در کلاس‌های جبرانی (خارج از ساعات آموزشی)، محورهای طرح در سطح مدارس هستند.

به گفته معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان، سال گذشته در نوبت اول ۱۳۰ هزار و ۷۵۵ دانش آموز و در نوبت دوم ۵۲ هزار و ۶۸۴ دانش آموزش لازم التوجه در استان وجود داشت.

موسوی با تاکید بر اینکه اجرای طرح در مناطق صعب العبور به لحاظ هزینه‌ای وجود نداشت، تصریح کرد: آمارهای طرح روبه کاهش و نرخ ارتقا ۳/۵۱ افزایش داشته است که تحولی در عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به اعتبار تخصیص یافته به طرح حامی گفت: سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد که تنها توانستیم هدایای ۵۰۰ هزار تومانی را به پنج هزار معلم پرداخت کنیم اما امسال تاکنون بودجه‌ای داده نشده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه پنجشنبه‌های طلایی فعال شده است، افزود: چنانچه شرایط آب و هوایی مساعد باشد دانش آموزان به صورت حضوری و اگر آلودگی هوا باشد به صورت مجازی آموزش صورت می‌گیرد.

موسوی با اعلام اینکه برای اجرای طرح هیچ اعتباری در اختیار نداریم، تاکید کرد: با توجه به اینکه طرح حامی در کیفیت آموزشی اثرگذار است لذا از حق آلایندگی که آموزش را به تعطیلی کشانده به این حوزه تخصیص داده شود.