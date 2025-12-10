سامانه بارشی بر فراز قم فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس پیش بینیهای هواشناسی، روند ناپایداریهای جوی که از امروز چهارشنبه بر فضای استان قم سایه انداخته، تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، سامانه بارشی فعال از صبح چهارشنبه موجب افزایش میزان ابر، وقوع بارش باران در اغلب مناطق و احتمال بارش برف در ارتفاعات استان شده است.
این شرایط تا ساعاتی از روز تداوم یافته و سقف ابرها در نواحی مرتفع کاهش دما و بارشهای سردتر را رقم میزند.
با نزدیک شدن به ساعات پایانی امروز، بهتدریج از حجم ابرهای انباشته بر فراز استان کاسته میشود و آسمان قم رو به پایداری نسبی پیش خواهد رفت.
این تغییرات در حالی رخ میدهد که ناپایداریهای خفیف همچنان در برخی نقاط استان مشاهده خواهد شد.
هواشناسی همچنین برای روز پنجشنبه وضعیت آسمان را قسمتی ابری همراه با افزایش مقطعی پوشش ابر اعلام کرده است.
طبق پیشبینیها، در بازههایی از ساعات روز، احتمال بارش خفیف تا متوسط باران در سطح استان وجود دارد و این بارندگیها میتواند در برخی مناطق موجب لغزندگی سطح معابر شود.
بر اساس ادامه الگوی جوی هفته جاری، روز جمعه نیز آسمان قم نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود.
کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط میتواند نشاندهنده باقیماندن امواج کمدامنه بارشی بر فراز منطقه باشد؛ پدیدهای که با شدت و ضعف، ناپایداریهای محدود را در سطح استان رقم خواهد زد.
قم- با ورود سامانه بارشی به آسمان قم، میزان ابرناکی در سطح استان افزایش یافته و در پی آن بارش باران در مناطق مختلف و بارش برف در ارتفاعات گزارش شده است.
