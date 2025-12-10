به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، نهمین دوره نمایشگاه حملونقل و لجستیک با رویکرد توسعه زنجیره یکپارچه حملونقل و لجستیک و با محوریت بهرهوری، هوشمندسازی و ارتقای نقش بخش خصوصی از ۲۳ تا ۲۶ آذرماه همزمان با هفته حملونقل در مصلی تهران آغاز به کار میکند.
گروه بهمن به عنوان یکی از بازیگران مهم صنعت حملونقل کشور، در این دوره از نمایشگاه مجموعهای متنوع از محصولات در حوزه ناوگان حملونقل عمومی را از جمله اتوبوس ۱۲ متری برقی، اتوبوس ۱۸ متری شهری، اتوبوس ۱۲ متری بین شهری و اتوبوس ۹ متری بین شهری را در معرض دید کارشناسان و فعالان صنعت قرار میدهد.
علاقهمندان میتوانند از تاریخ ۲۳ الی ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ در محل مصلی تهران از غرفه گروه بهمن بازدید کنند.
اتوبوس ۱۸ متری شهری
اتوبوس شهری ۱۸ متری اسنا یک اتوبوس مفصلدار سنگین وظیفه با ظرفیت بالا است که با موتور ۹.۵ لیتری کامینز با توان ۳۸۵ اسب بخار و گشتاور ۱۶۰۰ نیوتنمتر و گیربکس اتوماتیک VOITH DIWA ۶ مجهز شده و با وزن ناخالص ۲۸ تن و استاندارد آلایندگی یورو ۵‑EEV عملکردی قدرتمند و اقتصادی ارائه میدهد.
بدنه ۱۸ متری با طراحی داخلی مدرن، پنج درب پنوماتیک، تهویه مطبوع قدرتمند King Long، سیستم گرمایش کامل، صندلیهای FAINSA، اینترنت داخلی و مجموعه نمایشگرهای ۱۸.۵ اینچی تجربه کاربری مناسبی فراهم میکند. سیستمهای ایمنی شامل ترمزهای دیسکی KNORR، EBS، ABS، ASR، ESC، FCW، LDWS، سیستم کنترل سربالایی، دوربین ۳۶۰ درجه، هشت دوربین داخلی، دوربین عقب و اطفای حریق اتوماتیک است. تعلیق بادی با ده کیسه هوا، فرمان هیدرولیک BOSCH، سیستم ارتیکولیت Hubner و امکان تنظیم ارتفاع WABCO نیز پایداری و راحتی حرکت را تضمین میکند. امکاناتی مانند رمپ ویلچر، شارژ USB برای همه صندلیها، تصفیه هوای کابین، کارتخوان AFC، سیستم AVL و تجهیزات امدادی نیز آن را برای خطوط پرمسافر شهری کاملاً مناسب میسازد.
اتوبوس ۱۲ متری بین شهری
اتوبوس ۱۲ متری اسنا با بهرهگیری از یک موتور ۹.۵ لیتری توربوشارژ، توان ۳۴۰ اسببخار را تولید کرده و از طریق گیربکس ۶ سرعته AMT ساخت شرکت VOITH آلمان، این توان را به گشتاور ۱۵۰۰ نیوتنمتر تبدیل کرده و به محور عقب منتقل میکند. این خودرو همچنین به یک ریتاردر یکپارچه مجهز است که نقش مهمی در افزایش ایمنی و کنترل سرعت ایفا میکند.
این اتوبوس از نظر امکانات و استانداردهای بینالمللی، چه برای مسافران و چه برای راننده، در سطح بالایی قرار دارد. استفاده از شاسی مونوکوک، استحکام قابلتوجهی را در برابر ضربات احتمالی فراهم کرده و آلیاژهای بهکاررفته در بدنه و شاسی نیز مقاومت خودرو را در برابر خوردگی و آسیب ناشی از برخورد مکرر سنگریزهها افزایش میدهند. برای ارتقای سطح ایمنی، سیستم شناسایی و اطفای حریق در محفظه موتور، سیستم هشدار برخورد با مانع و سامانه کنترل حرکت بین خطوط در این اتوبوس تعبیه شدهاند.
از منظر رفاه مسافران، وجود پورتهای USB شارژ سریع سازگار با سیستمعاملهای iOS و Android امکان شارژ تلفنهمراه در بازه زمانی کوتاه، حتی در مسیر دو ایستگاه، را فراهم میکند. صندلیهای مقاوم با طراحی مدرن اروپایی، مجهز به دستههای ایمنی برای حفظ تعادل افراد سالمند یا دارای توان محدود، فضای مناسب برای استقرار کالسکه کودک و ویلچر همراه با کمربند ایمنی مستقل، در کنار رمپ مخصوص ورود ویلچر و کالسکه، همگی از امکانات رفاهی و دسترسپذیری این اتوبوس به شمار میروند. همچنین قابلیت زانوییشدن اتوبوس به سمت درب ورودی مسافران، ورود و خروج افراد را بهویژه برای توانخواهان تسهیل میکند.
اتوبوس ۱۲ متری شهری برقی
اتوبوس شهری ۱۲ متری برقی از موتور سنکرون مغناطیس دائم DANA با توان ۱۹۵ کیلووات اسمی و ۳۵۰ کیلووات حداکثر و گشتاور ۳۵۰۰ نیوتنمتر بهره میبرد که به کمک سیستم خنککاری هوشمند ICS کار میکند. باتری آن از نوع LFP ساخت CATL با ظرفیت ۴۲۲.۹ کیلوواتساعت و خنککاری هیدرولیکی است و با کنترلگر Multiple Control VCU مدیریت میشود و امکان پیمایش تا ۳۰۰ کیلومتر با یک بار شارژ را فراهم میکند. اتوبوس از سیستم ترمز دیسکی با دو مدار بادی و مجموعه کامل ایمنی شامل EBS، ASR، AEBS، ESC و بازیابی انرژی برخوردار است. تعلیق بادی ECAS و فرمان هیدروالکتریک BOSCH راحتی و کنترلپذیری را افزایش میدهند. در بخش داخلی، کابین راننده اختصاصی، صندلیهای قابل تنظیم، ۳ درب مسافری آلومینیومی، شیشههای ایمن، تهویه مطبوع VALEO، سیستمهای هشدار و کمکراننده مانند LDWS، FCW و دوربین ۳۶۰ درجه، نمایشگرهای داخلی، مولتیمدیای لمسی، بورد اعلام مقصد، کارتخوان AFC، شارژ USB برای هر صندلی، رمپ معلولین و تجهیزات ایمنی کامل از جمله اطفای حریق خودکار تعبیه شده و استفاده از تایرهای تیوبلس ۲۹۵/۸۰R۲۲.۵ و رینگ فولادی ۲۲.۵ اینچ تکمیلکننده مشخصات این اتوبوس مدرن و تمامبرقی است.
اتوبوس ۹ متری بینشهری
نیروی محرکه اتوبوس ۹ متری بینشهری از موتور شش سیلندر خطی CUMMINS مدل ISD ۳۰۰ ۵۰ با حجم ۶.۷ لیتر تأمین میشود که توان ۳۰۰ اسببخار در ۲۵۰۰ دور و گشتاور ۱۱۰۰ نیوتنمتر در ۱۴۰۰ دور تولید میکند و با استاندارد آلایندگی یور و۵-EEV و سیستم سوخترسانی انژکتور common rail بوش همراه است.
جعبهدنده اتوماتیک ZF مدل ۶AP۱۲۲۰B در این اتوبوس عملکردی نرم و هیدرولیکی دارد و تایرهای تیوبلس ۲۷۵/۷۰ R۲۲.۵ روی رینگهای ۲۲.۵ اینچ نصب شدهاند. سیستم ترمز دیسکی پنوماتیکی با فناوریهای ایمنی پیشرفتهای مانند ABS، EBS، ESP و AEBS به همراه ریتاردر هیدرولیکی و خشککن WABCO ایمنی حرکتی بالایی فراهم میکند و تعلیق بادی جلو (۲ کیسه هوا) و عقب (۴ کیسه هوا) همراه با قابلیت تنظیم ارتفاع، سواری نرم و سهولت سوار و پیاده شدن را تضمین میکند. مصرف انرژی و برقرسانی از طریق دو باتری ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپر و دو دینام ۱۴ ولت ۲۰۰ آمپر پشتیبانی میشود و مخزن سوخت آلومینیومی ۲۰۰ لیتری دارد.
کابین اتوبوس با ۳۵ صندلی مسافر به همراه صندلی راهنما و راننده، صندلیهای لوکس FAINSA، دو درب پنوماتیک ایمن، شیشههای دو لایه دودی و کولر ۳۴ هزار کیلوکالری با کمپرسور BOCK مجهز شده است. امکانات رفاهی و بینراهی شامل مانیتورهای ۱۵ و ۱۸.۵ اینچ، مدیاپلیر، شارژر USB برای هر صندلی و اینترنت Wi-Fi است و مجموعهای کامل از تجهیزات ایمنی مانند دوربین ۳۶۰ درجه، دوربین عقب، سیستم هشدار بین خطوط، روشنایی خودکار، سیستم اطفای حریق خودکار موتور، چکشهای خروج اضطراری، کپسولهای آتشنشانی، ابزارهای تعمیراتی و سامانه AVL و تاخوگراف را در اختیار مسافران و راننده قرار میدهد.
نظر شما