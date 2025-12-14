  1. استانها
شهادت بسیجی اصفهانی در مأموریت آموزشی

شهادت بسیجی اصفهانی در مأموریت آموزشی

اصفهان- بسیجی مخلص ابوالفضل صانعی در حین انجام مأموریت آموزشی در شهرستان جرقویه به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه‌ای از سوی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، ضمن اعلام خبر شهادت بسیجی مخلص ابوالفضل صانعی، آمده است: این بسیجی فداکار در جریان انجام مأموریت آموزشی در شهرستان جرقویه، به مقام والای شهادت دست یافت.

در ادامه این اطلاعیه، سپاه صاحب‌الزمان (عج) با تسلیت شهادت این بسیجی به خانواده معزز شهید، هم رزمان و عموم مردم استان اصفهان اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام انجام‌شده، آئین تشییع از مقابل مرکز فرهنگی حضرت قاسم بن حسن (ع) آغاز و پیکر مطهر این شهید به سمت گلزار شهدای شهرستان جرقویه بدرقه خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه، از عموم مردم شهیدپرور استان اصفهان، به‌ویژه مردم شریف شهرستان جرقویه، برای حضور در این مراسم و ادای احترام به مقام شامخ این شهید دعوت شده است.

کد خبر 6688944

    • محمد IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      24 13
      پاسخ
      خوش به حال خودش ، بدا به حال مادرش ، دلم میسوزد برای پدرش.
    • کارگر IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      31 19
      پاسخ
      انالله انا الیه راجعون. شربت شهادت گواری وجودشان. شهادتان مبارک پهلوانان ایران زمین.
    • بینام IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      22 18
      پاسخ
      روحت شاد عزیز همه
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      10 14
      پاسخ
      سلام حداقل یه عکس از مراسم خودش می گذاشتید
      • یا حسین IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
        3 5
        عکس از مراسم خود شهیده
    • هوا IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      16 12
      پاسخ
      خدا صبر به پدر ومادرش بده 🖤🖤حیف جوانی خودش... روحش شاد
    • لعیا IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      14 13
      پاسخ
      به پاس هر وجب خاكی از اين ملک چه بسيار است، آن سرها كه رفته! ز مستی بر سر هر قطعه زين خاک خدا داند چه افسرها كه رفته روحت شاد
    • Malihe IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      5 8
      پاسخ
      مراسمش کوجاس برم من
    • IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      10 4
      پاسخ
      وقتی بدون آموزش درست ودرمون اسلحه میدی دست بعضی‌ها خب نتیجه‌ای غیر از پرپر شدن یک جوون و از هم پاشیدن یک خانواده نمیتونه داشته باشه خدا صبر به پدر و مادرش و زن وبچه هاش بده
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 6
      پاسخ
      روحش شاد مرد مخلص خدا🖤 خدا صبربده به سه فرزند کوچولوش🖤
    • گبرپارسی IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 1
      پاسخ
      علت شهادت چی بوده؟؟
    • محمد IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      4 3
      پاسخ
      روحش عالیس انشاالله متعالی گردد
    • ناشنا س IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 3
      پاسخ
      😭😭😭😭😭خدا صبر به حانواده اش بدهد یا صاحب الزمان
    • ناشناس IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 3
      پاسخ
      خدایا صبری عظیم به خانواده اش بده....یا صاحب الزمان
    • آریا IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      2 4
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه خیلی حیف شد مرد درستی بود خدا به زن بچه هاش صبر بده مرد کار درست خوبی بود
    • یه اصفهانی بدبخت DE ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 2
      پاسخ
      تو کدوم جنگ شهید شده

