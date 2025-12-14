شهادت بسیجی اصفهانی در مأموریت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه‌ای از سوی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، ضمن اعلام خبر شهادت بسیجی مخلص ابوالفضل صانعی، آمده است: این بسیجی فداکار در جریان انجام مأموریت آموزشی در شهرستان جرقویه، به مقام والای شهادت دست یافت.

در ادامه این اطلاعیه، سپاه صاحب‌الزمان (عج) با تسلیت شهادت این بسیجی به خانواده معزز شهید، هم رزمان و عموم مردم استان اصفهان اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام انجام‌شده، آئین تشییع از مقابل مرکز فرهنگی حضرت قاسم بن حسن (ع) آغاز و پیکر مطهر این شهید به سمت گلزار شهدای شهرستان جرقویه بدرقه خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه، از عموم مردم شهیدپرور استان اصفهان، به‌ویژه مردم شریف شهرستان جرقویه، برای حضور در این مراسم و ادای احترام به مقام شامخ این شهید دعوت شده است.