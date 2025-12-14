خوزستان از سه شنبه بارانی می شود

محمد سبزهزاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیشبینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی تا روز سهشنبه پدیده غالب استان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود که این شرایط بهویژه در جادههای مواصلاتی میتواند موجب کاهش دید افقی شود.
وی افزود: در این مدت، رگبارهای پراکنده و رعد و برق در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط روز سهشنبه بهتدریج استان تحت تأثیر یک سامانه بارشی فعال قرار میگیرد که تا اواخر روز جمعه موجب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.
سبزهزاری با اشاره به وضعیت خلیج فارس گفت: از اواخر وقت دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه خلیج فارس طی ساعاتی مواج پیشبینی میشود و این شرایط از چهارشنبه تا روز جمعه بهصورت مواج همراه با رگبار و رعد و برق ادامه خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: در شبانهروز گذشته، بهبهان با دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و لالی با دمای پنج درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین گفت: در همین مدت، شهر اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۸ درجه و کمینه دمای ۱۰.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
وی در پایان با توجه به مهگرفتگی و شرایط ناپایدار پیشرو، بر احتیاط در ترددهای جادهای و توجه شهروندان به اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی تأکید کرد.
