  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

خوزستان از سه شنبه بارانی می شود

خوزستان از سه شنبه بارانی می شود

اهواز – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اواسط روز سه‌شنبه به‌تدریج استان تحت تأثیر یک سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد.

محمد سبزه‌زاری مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا روز سه‌شنبه پدیده غالب استان مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود که این شرایط به‌ویژه در جاده‌های مواصلاتی می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.

وی افزود: در این مدت، رگبارهای پراکنده و رعد و برق در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواسط روز سه‌شنبه به‌تدریج استان تحت تأثیر یک سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد که تا اواخر روز جمعه موجب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت خلیج فارس گفت: از اواخر وقت دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه خلیج فارس طی ساعاتی مواج پیش‌بینی می‌شود و این شرایط از چهارشنبه تا روز جمعه به‌صورت مواج همراه با رگبار و رعد و برق ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: در شبانه‌روز گذشته، بهبهان با دمای ۲۱.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و لالی با دمای پنج درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین گفت: در همین مدت، شهر اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۸ درجه و کمینه دمای ۱۰.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

وی در پایان با توجه به مه‌گرفتگی و شرایط ناپایدار پیش‌رو، بر احتیاط در ترددهای جاده‌ای و توجه شهروندان به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی تأکید کرد.

کد خبر 6688863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها