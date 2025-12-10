شمشیر دو لبه: تعبیر پوتین از هوش مصنوعی 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی سخنانی گفت که نسبت به ظرفیتهای هوش مصنوعی واقف است اما در عین حال نسبت به خطرات آن نیز هشدار داد.
وی طی نشست شورای حقوق بشر روسیه در مورد کمبود قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی گفت که این مسئله مهم بوده و در عین حال بسیار سخت است.
پوتین افزود: حتی طرفهایی که هنوز دچار مشکل جدی نشدهاند نیز به این نتیجه رسیدند که باید در زمینه قانونگذاری برای هوش مصنوعی کاری کرد اما هیچکس نمیداند که دقیقاً چه کاری باید انجام شود.
رئیس جمهور روسیه این را هم گفت که عدم استفاده از چنین ابزارهایی میتواند به از دست رفتن بسیاری از امکانات از جمله کلان دادهها منجر شود؛ اما در عین حال اگر ما بدون فکر و برنامه هم از این ابزار استفاده کنیم در نهایت شاهد از دست رفتن بسیاری از داراییهای ارزشمند خود خواهیم بود.
نظر شما