پوتین خواستار تشکیل کارگروه ملی هوش مصنوعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پوتین در این باره اعلام کرد مدلهای زبانی بزرگ به ابزاری اصلی در انتشار اطلاعات تبدیل شدهاند و قادر به تأثیرگذاری بر دیدگاه ملتها هستند.
وی افزود وابستگی به مدلهای هوش مصنوعی مولد طراحی شده در کشورهای دیگر برای روسیه قابل قبول نیست.
او در یک رویداد هوش مصنوعی گفت: برای روسیه این یک مسئله ملی، فناورانه و حاکمیتی مبتنی بر ارزش است. بنابراین کشور ما باید مجموعهای گسترده از فناوریها و محصولات خود را در. حوزه هوش مصنوعی مولد داشته باشد.
به گفته وی کارگروه باید روی توسعه دیتاسنترها در سراسر این کشور و تضمین منابع انرژی نزدیک مانند واحدهای برق هستهای کوچک تمرکز کند.
هرچند روسیه در حوزه هوش مصنوعی از آمریکا و چین عقب تر است اما سبربانک و یاندکس به عنوان دو شرکت هوش مصنوعی محور این کشور مدلهای زبانی بزرگ Gigachat و Yandex GPT را توسعه داده اند.
پوتین خواستار آن شد که سهم فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی روسیه تا سال ۲۰۳۰ باید از ۱۱ هزار میلیارد روبل معادل ۱۳۶.۵۷ میلیارد دلار، فراتر رود. او علاوه بر ایجاد کارگروه، خواستار تدوین یک طرح ملی پیادهسازی هوش مصنوعی شد و از مؤسسات و شرکتهای دولتی خواست تا استفاده از هوش مصنوعی بیشتر کنند.
تحریمهای غربی با مسدود کردن واردات سختافزار از جمله میکروتراشه ها، مانعی برای تلاشهای روسیه برای گسترش ظرفیت محاسباتی و توسعه هوش مصنوعی بودهاند.
همچنین رئیس جمهور روسیه نسبت به تنظیم بیش از حد هوش مصنوعی هشدار داد، اما گفت فقط مدلهای روسی باید برای امنیت ملی و جمعآوری اطلاعات استفاده شوند تا از عدم خروج دادهها از کشور اطمینان حاصل شود.
