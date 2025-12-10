عذرخواهی رسمی وزیر خارجه لبنان از عدم قبول دعوت عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان، در نامه‌ای رسمی به عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، از عدم پذیرش دعوت برای سفر به تهران در شرایط فعلی عذرخواهی کرد.

وی افزود که عذرخواهی او از نپذیرفتن دعوت، به معنای رد گفتگو نیست، بلکه فضای مناسب اکنون فراهم نیست.

وزیر خارجه لبنان در نامه خود از آمادگی کامل برای دوره جدیدی از روابط سازنده میان لبنان و ایران بر اساس احترام متقابل خبر داد.

رجی در نامه‌اش به عراقچی تاکید کرد که باور راسخی دارد که ساخت هر دولت نیرومند تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت، تنها با ارتش ملی خود، حق انحصاری حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به طور کامل در اختیار دولت باشد.