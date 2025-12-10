  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

عذرخواهی رسمی وزیر خارجه لبنان از عدم قبول دعوت عراقچی

عذرخواهی رسمی وزیر خارجه لبنان از عدم قبول دعوت عراقچی

وزیر خارجه لبنان با ارسال نامه ای رسمی به همتای ایرانی خود به طور رسمی از عدم پذیرش دعوت وی برای سفر به تهران عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی اعلام کردند که یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان، در نامه‌ای رسمی به عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، از عدم پذیرش دعوت برای سفر به تهران در شرایط فعلی عذرخواهی کرد.

وی افزود که عذرخواهی او از نپذیرفتن دعوت، به معنای رد گفتگو نیست، بلکه فضای مناسب اکنون فراهم نیست.

وزیر خارجه لبنان در نامه خود از آمادگی کامل برای دوره جدیدی از روابط سازنده میان لبنان و ایران بر اساس احترام متقابل خبر داد.

رجی در نامه‌اش به عراقچی تاکید کرد که باور راسخی دارد که ساخت هر دولت نیرومند تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت، تنها با ارتش ملی خود، حق انحصاری حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح به طور کامل در اختیار دولت باشد.

کد خبر 6684620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      این گفته وزیر امور خارجه لبنان زمانی درست است که دشمن کی باشه ، اسرائیل که به هیچ پيماني پایبند نیست، پس باید تمام ملت مسلح باشند .ولبنان مثل سوریه نشود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها