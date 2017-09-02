هوش مصنوعی در آینده بر جهان حکمفرمایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه معتقد است هر کسی که بتواند در توسعه هوش مصنوعی موفق شود، برجهان تسلط خواهد یافت.

رییس جمهور روسیه روز گذشته هنگام سخنرانی برای دانشجویان روس گفت: توسعه هوش مصنوعی فرصت ها و تهدیدهای بیشماری فراهم می کند که درحال حاضر به سختی می توان آنها را پیش بینی کرد.

همچنین او هشدار داد هر فردی که در این حوزه رهبری را به دست گیرد، برجهان حکومت خواهد کرد.

وی افزود: هوش مصنوعی نه تنها آینده روسیه بلکه نوع بشر است. اما اگر کسی انحصار قدرت را به دست گیرد، این امر چندان مطلوب نخواهد رود.

از سوی دیگر پوتین قول داد که روسیه پیشرفت های خود در حوزه هوش مصنوعی را با کشورهای دیگر به اشتراک بگذارد.

علاوه براین موارد رییس جمهور روسیه درباره موضوعات مختلف دیگر از جمله فضا، بهداشت و قابلیت های مغز انسان نیز سخنرانی کرد.

او در بخشی از سخنرانی خود گفت: می توان از حرکت چشم ها برای عملیاتی کردن سیستم های مختلف استفاده کرد. همچنین احتمال تحلیل رفتار انسان در شرایط سخت مانند حضور در فضا را نیز ممکن می کند.

پوتین پیش بینی کرد در جنگ های آینده از پهپادها استفاده خواهد شد.

اظهارات پوتین در حالی بیان می شود که همزمان با رشد سریع هوش مصنوعی رهبران جهان نیز احساس می کنند باید در حوزه فناوری نیز پیشتاز باشند.