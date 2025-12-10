به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامسیان، ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی استان قم، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع گفت: در طول عمر دولت، اقدامات بسیاری انجام شده اما متأسفانه بخش عمده آن به درستی به مردم منتقل نشده است و وظیفه ما این است که صدای واقعی فعالیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را به جامعه برسانیم.

خامسیان با یادآوری روزهای اخیر و مناسبت‌های ملی افزود: روز دانشجو و پیش‌رو بودن روز وحدت حوزه و دانشگاه و هفته پژوهش، فرصت‌های مناسبی است که بتوانیم ارتباط مردم با فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور را تقویت کنیم و این مناسبت‌ها بدون حاشیه و با مشارکت جدی دانشگاهیان برگزار شد که نشان‌دهنده ظرفیت نظام در مدیریت این رویدادهاست.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر چالش‌های فضای اطلاع‌رسانی امروز اظهار داشت: مردم در معرض حجم عظیمی از داده‌ها هستند؛ هم اطلاعات داخلی و هم خارجی. در این طوفان داده‌ای، اخبار منفی و حاشیه‌ای بازتاب بیشتری پیدا می‌کند و اقدامات مثبت و مؤثر دولت کمتر دیده می‌شود. این وظیفه ما و روابط عمومی‌هاست که این شکاف را پر کنیم.

معاون ارتباطات دفتر معاون اول به اهمیت جایگاه مدیران روابط عمومی در سازمان‌ها پرداخت و گفت: روابط عمومی نباید شخص‌محور باشد؛ عملکرد یک سازمان باید به‌صورت کلان و دقیق انعکاس پیدا کند. روابط عمومی مسئولیت اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین آگاه‌سازی کارکنان خود سازمان را دارد.

خامسیان تصریح کرد: اگر مردم را در پروژه‌ها و فعالیت‌ها درگیر کنیم و نظر آن‌ها را به‌طور واقعی دریافت کنیم، هم اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و هم مشارکت مردم در توسعه و اجرای طرح‌ها تقویت می‌شود. تجربه‌های موفق در مدیریت شهری نشان داده است که درگیر کردن مردم نتیجه‌بخش است.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تکنولوژی افزود: امروزه روابط عمومی به‌عنوان یک دانش پیشرفته مطرح است و جایگاه آن باید مترقی و مستقل باشد و مدیران ارشد کشور باید به این جایگاه احترام بگذارند و از ظرفیت آن برای ارتقای عملکرد سازمان بهره بگیرند.

خامسیان در پایان با اشاره به رویکرد دولت وفاق خاطرنشان کرد: در انتصابات مدیران روابط عمومی، نگاه سیاسی نباید تأثیرگذار باشد و افراد باید بر اساس دانش، تخصص و قبول برنامه‌های دولت در این جایگاه قرار گیرند و ما دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده در این نشست را پیگیری خواهیم کرد.