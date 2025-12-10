  1. استانها
خامسیان: صدای واقعی فعالیت‌های دولت به جامعه نرسیده است

قم-معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در طول عمر دولت، اقدامات بسیاری انجام شده اما متأسفانه بخش عمده آن به درستی به مردم منتقل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامسیان، ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی استان قم، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع گفت: در طول عمر دولت، اقدامات بسیاری انجام شده اما متأسفانه بخش عمده آن به درستی به مردم منتقل نشده است و وظیفه ما این است که صدای واقعی فعالیت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی را به جامعه برسانیم.

خامسیان با یادآوری روزهای اخیر و مناسبت‌های ملی افزود: روز دانشجو و پیش‌رو بودن روز وحدت حوزه و دانشگاه و هفته پژوهش، فرصت‌های مناسبی است که بتوانیم ارتباط مردم با فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی کشور را تقویت کنیم و این مناسبت‌ها بدون حاشیه و با مشارکت جدی دانشگاهیان برگزار شد که نشان‌دهنده ظرفیت نظام در مدیریت این رویدادهاست.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با تأکید بر چالش‌های فضای اطلاع‌رسانی امروز اظهار داشت: مردم در معرض حجم عظیمی از داده‌ها هستند؛ هم اطلاعات داخلی و هم خارجی. در این طوفان داده‌ای، اخبار منفی و حاشیه‌ای بازتاب بیشتری پیدا می‌کند و اقدامات مثبت و مؤثر دولت کمتر دیده می‌شود. این وظیفه ما و روابط عمومی‌هاست که این شکاف را پر کنیم.

معاون ارتباطات دفتر معاون اول به اهمیت جایگاه مدیران روابط عمومی در سازمان‌ها پرداخت و گفت: روابط عمومی نباید شخص‌محور باشد؛ عملکرد یک سازمان باید به‌صورت کلان و دقیق انعکاس پیدا کند. روابط عمومی مسئولیت اطلاع‌رسانی به مردم و همچنین آگاه‌سازی کارکنان خود سازمان را دارد.

خامسیان تصریح کرد: اگر مردم را در پروژه‌ها و فعالیت‌ها درگیر کنیم و نظر آن‌ها را به‌طور واقعی دریافت کنیم، هم اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و هم مشارکت مردم در توسعه و اجرای طرح‌ها تقویت می‌شود. تجربه‌های موفق در مدیریت شهری نشان داده است که درگیر کردن مردم نتیجه‌بخش است.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت جایگاه روابط عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تکنولوژی افزود: امروزه روابط عمومی به‌عنوان یک دانش پیشرفته مطرح است و جایگاه آن باید مترقی و مستقل باشد و مدیران ارشد کشور باید به این جایگاه احترام بگذارند و از ظرفیت آن برای ارتقای عملکرد سازمان بهره بگیرند.

خامسیان در پایان با اشاره به رویکرد دولت وفاق خاطرنشان کرد: در انتصابات مدیران روابط عمومی، نگاه سیاسی نباید تأثیرگذار باشد و افراد باید بر اساس دانش، تخصص و قبول برنامه‌های دولت در این جایگاه قرار گیرند و ما دغدغه‌ها و مشکلات مطرح شده در این نشست را پیگیری خواهیم کرد.

