بهروز آذر: به دنبال اصلاح لایحه خشونت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، گفت: لایحه خشونت از مهمترین موضوعاتی است که ما در کشور به آن نیازمندیم و سال‌هاست که بر روی زمین مانده است.

وی افزود: همه ما می‌خواهیم که میزان خشونت در کشور کاهش شود و باور ما بر آن است که این تغییر بخشی از آن به صورت قانونی باید صورت بگیرد و بخشی دیگر موضوعی فرهنگی است، بنابراین به دنبال اصلاح لایحه خشونت هستیم.

بهروز آذر اظهار کرد: اکنون متنی که در مجلس تهیه شده بود برخی نگرانی‌ها را که در آن داشتیم که آن پیشگیری‌های لازم را به لحاظ فرهنگی و قانونی در آن تضعیف شده بود، لذا جلسات مذاکرات خود را برای اصلاح آن شروع کردیم.

وی گفت: ان‌شاءالله نام خشونت در لایحه خواهد آمد و تعریف آن نیز خواهد آمد چرا که اگر این‌ها نباشد لایحه، لایه خشونت نخواهد بود.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ادامه داد: هدف این لایحه از ابتدا این بوده است که بتواند خشونت را هدف قرار دهد و آن را کاهش دهد، بنابراین باید سریع درباره آن صحبت کنیم، چون ما نسبتی با افرادی که خشونت می‌کنند نداریم، وقتی با آن‌ها هیچ نسبتی نداریم و نمی‌خواهیم این اتفاق در کشور بیفتد، چرا نباید درباره تغییرات جدیدی داشته باشیم یا نداشته باشیم.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات در این خصوص انجام شده است یا خیر، عنوان کرد: مذاکرات با مجلس شروع شده است، اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم، ولی ان‌شاءالله می‌رسیم.

وی بیان کرد: ما یک لایحه‌ای را به مجلس فرستادیم که روی آن ۱۳ سال کار شده بوده لذا همه آن چیزهای خوبی که در آن بود را سعی می‌کنیم حفظ کنیم البته ممکن است یک‌سری چیزها در آن نبوده باشد که می‌توانیم پله به پله ضمن حفظ مفادی که مد نظر دولت بوده است بقیه مسائل را هم در آن در نظر بگیریم. هرچه لازم باشد برای این‌که ما بتوانیم واقعاً بازدارندگی از خشونت را داشته باشیم و اتفاق بیفتد و پیشگیری بکند، ما تلاش می‌کنیم اتفاق بیفتد.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در خصوص مهریه، گفت: واقعیت آن است که در خصوص مهریه از ابتدا این موضوع به صورت طرح مطرح شد و لایحه نبوده است لذا ما خودمان در اردیبهشت‌ماه متوجه شدیم‌که چنین طرح ی در مجلس پیگیری می‌شود.

بهروز آذر ادامه داد: باور ما بر این است که مهریه یکی از اضلاع نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است دستکاری شود، چه به سمت ارتقا و چه به سمت کاهش، باید بقیه اضلاع دیده شود، یعنی هم زن و هم مرد، را در آن لحاظ کنند. ما نمی‌توانیم یک قانون یک‌طرفه را یک‌دفعه بیاییم روی آن کار کنیم، به نفع مردان یا زنان، و همه را حذف کنیم.

معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور عنوان کرد: جلسات زیادی با فراکسیون زنان مجلس داشتیم. قبلاً هم اعلام کردم که مهریه ۱۴ سکه نیست و در این خصوص ابهام‌گیری شده و ماده آن در کمیسیون حذف شده بود و بعداً به صورت پیشنهاد در مجلس مجدداً مطرح شد؛ به‌گونه‌ای دقیقاً روزی که ما به عنوان روز زن در خدمت مقام معظم رهبری بودیم و خودمان وقتی که از دیدار و سخنرانی ایشان، بیرون آمدیم، مشاهده کردیم که این مطرح شده است و خود ما هم مثل همه شما شوکه شدیم.

وی ادامه داد: اما خدا را شکر دوباره ما مذاکره داریم و با دوستان مجلس پیش می‌بریم. اکنون دوباره روی ماده یک ابهام گرفته شده و وارد کمیسیون شده است و ما با کمیسیون صحبت می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم نظرشان را اصلاح کنند.

بهروز آذر اظهار کرد: مردم در نهایت باید بدانند این تصمیم، تصمیم مجلس است و دولت به هر حال تا یک حدی می‌تواند کمک کند؛ البته خواهش می‌کنم از همه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و مشاوران خانواده که با موضوع طلاق مشغول هستند و ارتباط دارند، از نزدیک این موضوع را دیده‌اند، با وکلا و با قضات، کسانی که در حقیقت می‌دانند موضوع مهریه چیست، حتی فقها و حقوقدانان؛ یعنی هر کسی که از هر زاویه‌ای می‌داند این مسئله مهریه چیست، حتماً کمک کنند تا این تصمیم، تصمیم درستی باشد و بتواند نفع طرفین و در نهایت تحکیم خانواده را که ما در اصل دهم قانون اساسی به آن باور داریم، تأمین کند.