به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی مؤذن تبار عصر سه شنبه در آئین نکوداشت خدمات داوطلبانه و تجلیل از خیران و داوطلبان استان سمنان در محل سالن هلال احمر، اظهار داشت: برگزاری این رویدادها گامی در راستای ترویج فرهنگ داوطلب محوری است.

وی به تقویت توسعه فرهنگ نوع دوستی از سوی داوطلبان اشاره کرد و افزود: حضور آنها در مواقع بحران یا مناطق کمتر توسعه یافته برای بهبود وضعیت معیشت مردم خود گواه همین موضوع است.

معاون پشتیبانی سازمان داوطلبان هلال احمر رویکرد فعالیت داوطلبان را حوزه بهداشت و درمان و تأمین نیازهای اساسی مردم خواند و ادامه داد: داوطلبان برای تحقق این اهداف در محروم‌ترین نقطه کشور حضور دارند.

مؤذن تبار ادامه داد: داوطلبانی که امروز مورد تقدیر قرار گرفتند نمونه‌های برجسته از ایثار و فداکاری در عرصه خدمات اجتماعی هستند که بدون انتظار پاداش مادی، در خدمت هموطنان خود ایستادند.

وی با اشاره به اینکه مدیرکل امور اجتماعی استانداری و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با دریافت کارت عضویت، به جمع داوطلبان این نهاد بشردوستانه پیوستند، افزود: پیوستن مدیران ارشد استانی به جمع داوطلبان هلال احمر، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه فرهنگ داوطلب محوری در بین مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ۳۰ نفر از داوطلبان شاخص و فعالان اجتماعی استان که در طول سال خدمات ارزنده‌ای ارائه کردند، با اهدای لوح تقدیر و هدایای ویژه تجلیل شدند.