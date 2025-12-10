به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تولایی شامگاه چهارشنبه در نشست با جمعی از سرمایه‌گذاران افزود: این معاونت تمامی اقدامات لازم برای احیای واحدهای تولیدی و تقویت سرمایه‌گذاری در استان را انجام می‌دهد و از حضور سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی کشاورزی و بازار برنج استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی استانداری حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت بخش تولید است، اظهار داشت: هر اقدامی که بتواند روند سودآوری کشاورزان مازندرانی را افزایش دهد، مورد حمایت کامل استانداری خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت کشاورزی برای مازندران افزود: کشاورزی اولویت و هویت استان ماست و باید همواره مورد پشتیبانی و توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همچنین اعلام کرد که از ورود سرمایه‌گذاران به بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و تلاش برای تنظیم بازار برنج استان استقبال می‌شود و هرگونه همکاری با سرمایه‌گذاران برای توسعه این حوزه مورد حمایت خواهد بود.