هر ایرانی باید مهارت‌های پایه احیای قلبی ریوی را بداند

معاون پرستاری وزارت بهداشت، آموزش عمومی احیا را یک ضرورت ملی دانست و خواستار مهارت‌آموزی برای تمام شهروندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت با تشریح نگاه انسانی و حرفه‌ای به فرایند احیا، خواستار توجه جدی به سلامت روان تیم‌های احیا و گسترش آموزش‌های عمومی این مهارت شد.

عبادی در این کنگره، ضمن گرامیداشت یاد شهدای وطن و شهدای مدافع سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را از «پیشگامان نظام سلامت» دانست و از نقش این دانشگاه در برگزاری نخستین رویداد ملی حوزه احیای قلبی ریوی تقدیر کرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه «احیا تنها یک مهارت فنی نیست» گفت: احیا یک مسئولیت انسانی عمیق و تجربه‌ای حرفه‌ای–عاطفی است که با وجود فشارهای جسمی و روانی، همواره به احساس ارزشمندی و رضایت از نجات جان انسان‌ها منجر می‌شود.

وی با اشاره به شکل‌گیری تیم ملی سلامت در عرصه احیای قلبی ریوی افزود: براساس تحقیقات، احساس معنا و ارزشمندی در میان تیم‌های درمانی پس از احیای موفق بیمار بسیار بالاست؛ احساسی که در کنار تلخی شکست‌های گاه‌ناگزیر، اثر قابل توجهی بر روح و روان اعضای تیم دارد.

عبادی از برگزارکنندگان کنگره خواست ریکاوری روانی تیم‌های احیا را به‌عنوان یک محور جدی در برنامه‌های آموزشی و تخصصی لحاظ کنند.

وی همچنین راه‌اندازی مرکز آموزش احیای قلبی ریوی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را «اقدامی ارزشمند و هدفمند» عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد سلامت جامعه گفت: مردمی‌سازی مهارت احیا یک ضرورت ملی است و باید تلاش شود هر شهروند ایرانی حداقل مهارت‌های پایه احیا را فراگیرد.

این کنگره ملی با حضور اساتید برجسته، متخصصان حوزه‌های مختلف و نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با محوریت ارتقای مهارت‌های احیای پایه و پیشرفته و توجه به سلامت روان تیم‌های احیا در شیراز برگزار شد.

کد خبر 6686356
محدثه رمضانعلی

