به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت با تشریح نگاه انسانی و حرفهای به فرایند احیا، خواستار توجه جدی به سلامت روان تیمهای احیا و گسترش آموزشهای عمومی این مهارت شد.
عبادی در این کنگره، ضمن گرامیداشت یاد شهدای وطن و شهدای مدافع سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز را از «پیشگامان نظام سلامت» دانست و از نقش این دانشگاه در برگزاری نخستین رویداد ملی حوزه احیای قلبی ریوی تقدیر کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه «احیا تنها یک مهارت فنی نیست» گفت: احیا یک مسئولیت انسانی عمیق و تجربهای حرفهای–عاطفی است که با وجود فشارهای جسمی و روانی، همواره به احساس ارزشمندی و رضایت از نجات جان انسانها منجر میشود.
وی با اشاره به شکلگیری تیم ملی سلامت در عرصه احیای قلبی ریوی افزود: براساس تحقیقات، احساس معنا و ارزشمندی در میان تیمهای درمانی پس از احیای موفق بیمار بسیار بالاست؛ احساسی که در کنار تلخی شکستهای گاهناگزیر، اثر قابل توجهی بر روح و روان اعضای تیم دارد.
عبادی از برگزارکنندگان کنگره خواست ریکاوری روانی تیمهای احیا را بهعنوان یک محور جدی در برنامههای آموزشی و تخصصی لحاظ کنند.
وی همچنین راهاندازی مرکز آموزش احیای قلبی ریوی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز را «اقدامی ارزشمند و هدفمند» عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد سلامت جامعه گفت: مردمیسازی مهارت احیا یک ضرورت ملی است و باید تلاش شود هر شهروند ایرانی حداقل مهارتهای پایه احیا را فراگیرد.
این کنگره ملی با حضور اساتید برجسته، متخصصان حوزههای مختلف و نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با محوریت ارتقای مهارتهای احیای پایه و پیشرفته و توجه به سلامت روان تیمهای احیا در شیراز برگزار شد.
